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فيديو فاضح للفنانة غادة عبدالرازق يغزو الإنترنت

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 502
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تعرضت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق لموقف محرج للغاية أثناء بث مباشر على حسابها في انستغرام، من على سرير غرفة نومها في منتجع تقضي فيه عطلة عائلية في جزر المالديف.

 

فقد كشفت الفنانة عن صدرها دون قصد في هذا البث المباشر الذي حذفته على الفور، ولكن بعدما كان عشرات من معجبيها قد سجلوا اللقطة الفاضحة التي بدأت تنتشر بشكل سريع على الإنترنت.

 

وستشكل هذه الصور أحدث ضجة تثار حول الفنانة غادة التي دائما ما تشعل الجدل بسبب ملابسها وسلوكها الذي يرى منتقدوه أنه بعيد عن التحفظ والاحتشام.

 

وكانت عبد الرازق قد أعلنت أنها في جزر المالديف لقضاء عطلة مع عائلتها.

 

وحرصت خلال الأيام الماضية على بث اللقطات والصور من هذه العطلة لمتابعيها علي موقع انستغرام.

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