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هيفاء وهبي تشعل "انستغرام" برقصة في حفل صديقتها

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 181
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هيفاء وهبي تشعل &quot;انستغرام&quot; برقصة في حفل صديقتها

أشعلت النجمة هيفاء وهبي شبكات التواصل الاجتماعي بوصلة راقصة في احتفال بمناسبة يوم ميلاد صديقتها ليلى زواوي، وسط أجواء من الغناء والفرح والعفوية.

 

ونشرت الفنانة اللبنانية مقطع فيديو رصد جانبا من الإحتفال، عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" مع صديقتها.

 

 

 

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Jun 29, 2017 at 10:31am PDT

 

 

وأردفت هيفاء الفيديو بتعليق جاء فيه: "احتفالا بعيد ميلاد أفضل صديقاتي ليلى زواوي في لندن".

 

ونشرت هيفاء صورة وفيديو آخر وهي تجلس إلى جوار الممثل الأمريكي الشهير جوني ديب بطل سلسلة أفلام (قراصنة الكاريبي)، الذي حضر المناسبة ذاتها أيضا.

 

 

 

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Jun 27, 2017 at 5:27pm PDT

 

 

وظهر ديب في الفيديو وهو يتحدث مع هيفاء ويهمس في أذنها، بينما هي صامتة تستمع لما يقوله.

 

وعلقت على الصورة، بقولها، "القرصان الاسطوري جوني ديب".

 

 

 

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Jun 28, 2017 at 5:10pm PDT

المصدر: sputniknews

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