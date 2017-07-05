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ميريام فارس بحمالة صدر فقط لا غير!
آخر تحديث: منذ 11 دقيقة
المصدر: الجرسالكاتب:
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نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، صوراً من كواليس تصوير أحدث فيديو كليب غنائي لها، لأغنية (شوف حالك علي)، والتي طرحتها مؤخراً عبر صفحتها الرسمية على موقع الـ(YouTube).
ظهرت ميريام في الصور وهي ترتدي فقط حمالة صدر بيضاء، بلوك يشبه إطلالات النجمات العالميات.
يذكر أن ميريام أطلقت فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان (شوف حالك على) تحت إشراف المخرج اللبناني فادي حداد.
المصدر: الجرس
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