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بالفيديو غادة عبد الرازق :أخطأت وأطلب الصفح وسمعة ابنتي وأحفادي فوق أي اعتبار
أكدت النجمة المصرية غادة عبد الرازق انها أخطأت بالفيديو الذي نشرته "من دون قصد" عبر صفحتها على "انستقرام" قبل أيام، وظهرت فيه بصورة غير لائقة أظهرت أجزاءً من جسدها .
غادة ظهرت باكية في فيديو بثته مباشرة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" وأوضحت حقيقة ما جرى تلك الليلة، مؤكدة أنها تتناول منذ 22 سنة أدوية للأعصاب، وأنّها كأم وجدّة يهمها الحفاظ على سمعة عائلتها، وأنهارت في نهاية الفيديو طالبة من الجمهور الصفح وتفهّم حقيقة ما جرى.
واستهلت غادة الفيديو بالقول "أنا معكم لايف بعد الامتحان من ربنا، ولن أسمي ما حدث معي أزمة، بل هو امتحان من رب العالمين، وأريد أن أقول إني غلطت فعلًا و أني أسفة جدًّا .. آسفة لجمهوري وآسفة للناس، وآسفة لبلدي وآسفة لفني ... أقسم بالله العلي العظيم .. وحياة خديجة وجويرية وابنتي روتانا، إني بعمري في حياتي ما قصدت أن أقلل من نفسي، أو أعمل شيء خاطئ ".
وأضافت غادة: "الناس قالوا إني كنت في حالة سكر .. لكن أنا لم أكن كذلك .. الحكاية أني أتلقى علاجاً منذ 22 سنة، وأتناول أدوية، وعندما كتبتم لي لم أرَ الكلام لأنني لا أستطيع القراءة من دون نظارة " وتابعت : أردت أن تتأكدوا أنه يومها عندما كتبتم لي لم انتبه وأرَ بشكل جيد" .
وأوضحت النجمة المصرية : "منذ 26 سنة و أنا أحترم نفسي، وأحترم أهلي وأحترم بلدي، وأحترم كل حاجة حولي .. لم أخطئ في حياتي لكني لست ملاكًا ..".
واعترفت غادة بخطئها في ذلك الفيديو، وقالت : "أخطأت يومها فعلًا، لأني كنت مرهقة طوال اليوم، حيث كنت من الساعة الواحدة ظهرًا في الجزيرة والشمس، وعدت ليلًا وتناولت الأدوية النفسية المعروف أنها تسبب حالة هذيان".
وأردفت غادة : "أقسم بالله لم أرَ التعليقات التي ظهرت والتي تقول إنّ جزءًا مني قد ظهر وبكل تأكيد لم أقصد ذلك ".
وتابعت غادة التي بدأت بالبكاء خلال الفيديو: إنّ ما أقوم به هو من أجل ابنتي روتانا و أحفادي وجمهوري، ولأول مرة أشعر بعد 26 سنة أنه يتم محاربتي، أو أنه يوجد أشخاص لا يحبونني، أو أنّ هناك من ينتظرني ان أخطئ .. لو أعلم أنّ الشهرة توصل إلى ذلك، ملعونة هذه الشهرة وملعون كل شيء ".
وأكدت غادة أنّ ما حصل أذاها بالفعل و قالت: "آذيتموني كتر الله خيركم، وإن شاء الله يجعله في ميزان حسناتكم .. حسبي الله ونعم الوكيل .. و كل واحد لديه اهل وأولاد .. قلبي لا يطاوعني ان أدعو عليكم" .
ولفتت غادة إلى أنها فكرت كثيرًا في ما اذا كانت ستخرج بالبث المباشر أم لا، وتابعت : خرجت بهذا البث المباشر لأني صريحة معكم طول عمري، وهناك عدد كبير من الناس قالوا لي أن اقول: إنّ الفيديو مفبرك او ما شابه ".
ودخلت غادة في نوبة بكاء شديدة وقالت : " أنا مش مصدقة الكذبة، لكن بجد أني لا أرى التعليقات عن قرب ولم أشاهد ما كتبتموه لي " .
وقالت " بقدر ما كنت أحبكم بشكل كبير لم اتخيل أنّ الضربة ستأتي قوية إلى هذا الحد، ولم تفكروا أنني طوال 27 سنة حافظت على أسرتي وأحفادي، وفي هذه الفترة كنت الوحيدة التي لم أظهر أو ألتقط صورًا بالمايوه، وكنت أخذت قرارًا بذلك ".
وشرحت غادة ما حصل يومها : " تلقيت رسائل من المعجبين وطلبوا مني أن أخرج ببث مباشر، وكانت أول مرة بحياتي استعمل البث المباشر، وانا إنسانة طيبة ومن الواضح أنّ من الخطأ أن يكون الإنسان طيّبًا في هذا الزمن ".
وأضافت نجمة "أرض جو" قائلة ً : بعدها دخلت السرير وكنت قد تناولت أدويتي وهي أدوية نفسية تسبب النعاس، وبدأت أكلم المعجبين ولم أنتبه بعدها وحصل ما حصل، وفي اليوم التالي صحيت على فضيحة في انحاء العالم كله (غادة عبد الرازق تصور نفسها وتظهر جزءًا من جسدها " .
وقالت : " هل تعتقدون أني كنت منتظرة أن أقوم بذلك بعد 26 عامًا من التواصل مع جمهوري، وبعد كل تلك النجاحات".
وختمت : نعم استطاعوا ان يضايقوني و يزعجوني بما فعلوه، لكن أريد أن أقول أنا امرأة محترمة وسأبقى كذلك، ليس من أجل غادة عبد الرازق فقط، بل من أجل الجمهور الذي أحبه، ومن أجل ابنتي روتانا ومن أجل أحفادي، ولأني امثل بلدي مصر التي هي أهم بلد في العالم، ومرة اخرى أنا آسفة وأعدكم أنّ الموضوع لن يتكرر مرة أخرى في حياتي".
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