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المصنفة ايضاً في: مشاهير العرب, منوعات

غادة عبد الرازق تقف أمام القضاء بسبب الفيديو الفاضح.. وهذا قرار المحكمة

آخر تحديث: منذ 19 دقيقة
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 52
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غادة عبد الرازق تقف أمام القضاء بسبب الفيديو الفاضح.. وهذا قرار المحكمة

قررت محكمة جنح المعادي تأجيل قضية الفيديو العاري للفنانة غادة عبد الرازق إلى جلسة 7 سبتمبر/أيلول المقبل، لنظر المستندات المقدمة من المحامي سمير صبري صاحب الدعوى، الذي اتهم الفنانة بارتكاب فعل علني فاضح.

 

وقال سمير صبري، في عريضة الجنحة المباشرة، إن غادة عبد الرازق تواصلت مع معجبيها وردت على تساؤلاتهم وهي في حالة تشبه السكر، مرتدية ملابس نوم، وظهر جزء حساس من جسدها خادش للحياء عدة مرات للناس على الشبكات الاجتماعية، من خلال فيديو بث على الهواء، وشاهده الآلاف على الشبكات الاجتماعية"، بحسب اليوم السابع.

 

وكانت صحيفة النهار قد أشارت إلى أن عبد الرازق رفضت حضور الجلسة واستكملت عطلتها في مدينة موناكو الفرنسية، ووكلت إدارتها القانونية بمتابعة القضية.

 

وأوضحت الإدارة القانونية خلال دفاعها عن الفنانة، أنها لم تتعمد الظهور عارية وأن ما حدث كان غير مقصود، وقد يتعرض له أي شخص.

 

وكانت الفنانة المصرية قد قدمت اعتذاراً لجمهورها عبر فيديو نشرته في حسابها على "إنستغرام".

 

ونفت عبدالرازق الادعاء بأنها كانت في حالة سُكر أثناء ظهورها في الفيديو، وأوضحت أنَّها كانت في حالة غير طبيعية في تلك الليلة بسبب تناولها أدوية نفسية ما جعلها غير مدركة لما تفعله.

 

كما أكدت أنَّها فضَّلت الاعتذار لجمهورها عن الكذب والتأكيد على أنَّه مفبرك.

المصدر: هافينغتون بوست

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