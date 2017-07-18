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المصنفة ايضاً في: مشاهير العرب, منوعات

ندى أبو فرحات ترضع ابنها وصورة مثيرة للجدل!

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: الجرس
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 123
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ندى أبو فرحات ترضع ابنها وصورة مثيرة للجدل!

انجبت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات، مولودها الأول من زوجها المخرج اللبناني إيلي كمال، منذ أيام قليلة.

 

نشر إيلي صورة لندى وهي ترضّع طفلها، وعلّق قائلاً: “قالوا: مشتْ فالحقلُ من وَلَهٍ / مُتلبّكٌ والقمحُ يُكتنزُ / بُعثَ التناغمُ عِبْرَ خُطواتها/ والهيدَبى والًوَخدُ والرجَزُ / تُومي فيلتفتُ الغروبُ لها/ من لهفةٍ ويتغتغُ العنَزُ”.

 

تابع: “ما الوشمُ؟ ما الخرَزُ؟ / ما الأقدمون السمر لم يلجوا / لُغزاً ولا اكتهنوا ولا رمزوا، / لفتاتُها تخزُ / وجفونُنها وترٌ وأغنيةٌ / صيفيّةٌ وقميصُها كَرَزُ”.

 

هاجم الجمهور زوج ندى بسبب نشره صورة اعتبرها البعض خاصة جداً بزوجته، ولا يليق وضعها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ندى أبو فرحات ترضع ابنها

 

المصدر: الجرس

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