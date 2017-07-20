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سارة أبي كنعان تنشر صورتها بالبكيني
آخر تحديث: منذ 51 دقيقة
المصدر: الجرسالكاتب:
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شاركت الفنانة اللبنانية الشابة سارة أبي كنعان، متابعيها بصورة جديدة لها وهي تستمتع بأجواء الصيف، على أحد الشواطئ.
البعض من متابعي سارة عبروا عن اعجابهم بصورتها، إلا أن البعض الآخر انتقدوها وأعتبروها تخطت حدود الجرأة بهذه الصورة.
يذكر أنّ سارة كانت انضمت مؤخراً لطاقم فريق عمل مسلسل (ثورة الفلاحين)، الذي يضم نخبة من ألمع النجوم ومنهم: ورد الخال، باسم مغنية، إيميه الصياح، وسام حنا، وغيرهم.
المصدر: الجرس
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