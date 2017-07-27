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الفنانة السورية تتلقّى انتقادات بسبب "الشورت"
آخر تحديث: منذ 29 دقيقة
المصدر: MTVالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
تمضي الفنانة السورية الشابة فرح يوسف عطلة صيفية في جزيرة كاتالينا الأميركية. وظهرت في مجموعة من الصور الجديدة التي التقطت لها أثناء هذه الإجازة.
وبدت يوسف مرتدية سترة سوداء و"شورت" قصيراً، فنالت إطلالتها إعجاب البعض. إلا أن البعض الآخر انتقد إطلالتها بشكل حاد، معتبرين أنها جريئة.
المصدر: MTV
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