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احمد عز وقع في فخ كذبته: توأم زينة من صلبه

آخر تحديث: منذ 40 دقيقة
المصدر: مشاهيري
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 90
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احمد عز وقع في فخ كذبته: توأم زينة من صلبه

متى تنتهي قضيّة الفنّان احمد عز والفنّانة زينة؟ لا أحد لديه إجابة مؤكّدة في الوقت الحالي. لكنّ المؤكّد الآن هو استمرار المدّ والجزر بينهما في المحاكم. وذكرت بعض المصادر مؤخراً، أنّ عز قد تقدّم بطلب أمام محمكمة أسرة مدينة نصر لمنع التوأم زين الدين وعز الدين من السّفر ووعهما على قائمة الممنوعين من الخروج من الأراضي المصريّة.

 

وأقدم الفنّان المصري الذي احتفل بعيد ميلاده مع إحدى الجميلات منذ أيّام، على هذه الخطوة بعدما تمّ استخراج شهادات الميلاد من قبل والدتهما، وقال أنّه ربّما سيكون بحاجة إلى حضور التّوأم لإجراء ات قانونيّة ما، وإذا ما حضرا من الممكن أن يتعذّر الفصل في الدّعوى، رغم أنّه قد قدّم طعناً بحكم نسبهما إليه. وأشار أنّه من حقّه منعهما من السّفر لأنّهما ما زالا على اسمه وقضيّة الطعن لم يفصل القضاء فيها بعد.

 

وهذه ليست المرّة الأولى التي يتقدّم فيها أحمد بطلب مماثل حيث تمّ رفضه من قبل المحكمة منذ عدّة أشهر. وجاءت نتيجته هذا الطّلب كسابقه، وتمّ رفضه من قبل المحكمة هو الآخر.

 

وبحسب ما جاء على لسان محامي زينة معتز الدكر، فإن تصرّفات النّجم الشاب ما هي إلاّ تصرّفات كيديّة بحقّها و بحقّ الطفلين، ويُحاول التسبّب بازعاجها وأراد بذلك الإستفادة من هذا الأمر. وتساءل عن محاولة منع الولدين من السّفر رغم أنّه ينكر أبّوته لهما، معتبراً أنّ هذا الأمر ليس إلاّ دليلاً على أنّهما من صلبه وهو والدهما بكلّ تأكيد.

 

ونشير في هذا السّياق، وكما أفادت بعض التّقارير الصحفية، فإنّ محكمة الإستئناف قد أجلّت الفصل في الطّعن الذي قدّمه المعني بالأمر بحكم نسب الطفلين إليه إلى جلسة ستُعقد في 28 من شهر أغسطس المقبل. ولا ننسى أن نذكّر بأنّ الفنّانة المعروفة التي صوّرها ابنها في السّرير، قد رفعت دعوى خلع من عز للحصول على الطّلاق بشكل نهائي خصوصاً أنّها تنازلت عن كافّة حقوقها المالية والشرعيّة. وقد استمعت المحكمة إلى الشّهود وهما شقيقة زينة وصديقتها اللّتان كانتا شاهدتان على زواجهما، وقد أدلت كلّ واحدة منهما بالتّفاصيل الكاملة عن اليوم الذي تزوّجا فيه أمام القضاء المصري. فيما من المقرّر معرفة ما آلت إليه المحكمة خلال الأيّام المقبلة.

المصدر: مشاهيري

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