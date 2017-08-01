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هيفاء وهبي ارتدت الهوت شورت القصير فأشعلت انستقرام بإثارتها
حاولت استفزازنا في بداية الأمر من خلال نشر صورتها وهي تستدير بطريقةٍ عكسيّةٍ أمام الكاميرا فلم تُتِح لنا الفرصة إلّا برؤيتها من الخلف وهي ترتدي ما يشبه العباءة الطويلة التي وصلت إلى أسفل قدميها فسترتها واحتشمت بها، ومع أنّنا تحيّرنا إزاء إطلالتها الغامضة والمبهمة هذه التي أشعلت من خلالها انستقرام قصدت في المقابل شفاء غليلنا من خلال إغوائنا وتعمّد إغرائنا بحذائها الذي سلّطت الضوء عليه بطريقةٍ مثيرة للغاية.
هي هيفاء وهبي التي وبعد بضع ساعات من تشاركها معنا هذه اللقطة المبهمة الأولى، سارعت إلى رد اعتبارنا والإجابة عن كل التساؤلات التي طرحناها في مخيّلتنا والتي راودت بالنا وذهننا عن سبب وقوفها بهذه الطريقة أمام الكاميرا، فنشرت هي التي تعرّضت للسرقة صورتين تُكملان بطبيعة الأحوال الصورة الأولى والتي تعود كلّها إلى جلسةٍ واحدةٍ يبدو أنّها خضعت لها مؤخراً، هي هيفاء التي عادت وألهبت الروّاد والنشطاء بإغرائها الذي كان قد رافقها منذ بداية مشوارها وسيظل رفيق دربها إلى يوم اعتزالها.
استدارت أخيراً بالشكل الذي تمنّيناه ورغبنا به وبان ما كنّا نتوقّع أن نراه ونرصده، نعم هوت شورت قصير للغاية تألّقت به صاحبة أغنية "بابا فين" التي كانت قد أهانت الديانة المسيحية في أجدد صورها أيضاً، واستعرضت بالتأكيد من خلاله ساقيها اللتين ظهرتا ممتلئتين نوعاً ما وكأنّ بدانةً معيّنة قد اكتسبتها على مر الأشهر الفائتة، ولكن هذا لا يهم البتّة لأنّ الإغراء الذي تمكّنت بالفعل من تجسيده وهي تنظر إلى الطرقات كان كفيلاً بحث المعجبين إلى الإشادة بجمالها وأنوثتها وسحرها والتأكيد أنّها كانت وستبقى "ملكة تتربّع بسهولة على عرش القلوب".
أما الصورة الثالثة فأرادت وهبي التي كانت قد استعرضت تسريحة شعرها الجديدة في جلسة تصويرية أخرى أن تسلّط الضوء في إطارها على حذائها لنرى كم أنّه مميّزٌ وتناسب تماماً مع لوكها ككل، حذاءٌ يصل إلى أعلى الركبة ومؤلّفٌ من شرائط أخفى نوعاً ما اللحم المتراكم في منطقة الفخذين وألقى النور على الوشم المرسوم على كاحلها، هي التي كانت تنظر هذه المرّة إلى المصوّر الذي اهتم برصد جاذبيّتها بغنجٍ ودلالٍ وإثارة.
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