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صورة مودل روز كادت أن تقع في فخ تنورتها القصيرة
معروفة هي بأسلوبها الجريء والفريد من نوعه الذي جعلها محطّ الكثير من الإنتقادات والسخرية في العالم العربي عموماً والخليجي خصوصاً، أثارت مودل روز استفزاز متابعيها من جديد؛ ولكن هذه المرّة بتنورتها القصيرة إذ نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديو انستقرام صورة لها بلوك جديد محدثةً موجة من التعليقات اللاذعة.
في التفاصيل، وبعد أن ردّت مؤخراً عبر تطبيق "سناب شات" على كل الأخبار والإشاعات التي تطالها، ها هي روز أمام موجةٍ جديدة من الإنتقادات والتعليقات الساخرة؛ وذلك، بعد أن نشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع انستقرام وأردفتها بالتعليق: "لكل صورة حكاية". وظهرت العارضة المثيرة للجدل وهي تقف أمام سيارة قديمة الطراز مرتديةً قميصاً بيضاء بأكمامٍ فضفاضة مع تنورةٍ قصيرة باللون الأصفر مسلّطةً الضوء على ساقيها المثيرتين. وأثارت الشابة الفاتنة الكثير من الضجة والبلبلة بين متابعيها الذين لم يوفّروا أي فرصة للانتقادها بسخرية وقساوة. ومن أبرز التعليقات التي جاءت نذكر: "الله يهديها بس وش نقول"، "باقي تصورين بالبكيني"، "قريب رح تشوفونها بالبكيني تذكرو كلامي"...
في الإطار نفسه، تألّقت العارضة السعودية، والتي قيل أنّها رفضت الزواج من الحاكم السعودي الشهير والأكثر غنىً وثراءً الوليد بن طلال ، بمكياج نيود ناعم ارتكز على طبقات المكياج الخفيفة والألوان الترابية الهادئة كما اعتمدت أيضاً تسريحة الشعر المنسدل والمبعثر مع الضفيرتين الجانبية ما منحها إطلالة عصرية وجريئة في الوقت نفسه.
من ناحية أخرى، لا بدّ من أن نشير إلى أنّ مودل روز تشتهر أيضاً بشخصيّتها الجريئة والقوية التي لا تردعها عن الدفاع عن نفسها أبداً. فهي قد أثارت إعجاب جمهورها مؤخراً عندما ردّت على تعليق إحدى متابعيها كاشفةً حياة المشاهير والنجوم بعيداً عن وسائل التواصل الإجتماعي إذ قالت: "ترى نحنا بشر مثلنا مثلكم، يعني مو نازلين من السما، يعني عادي ننظف ونمسّح ونغسل حمامات ونقوم بكل شيء عادي طبيعي"، مضيفة:" انتم تشوفون حياة المشاهير هذه بالسوشيال ميديا، انتم تشوفون الجانب المشرق بس"... هذا وأكّدت أنّ المشاهير ينشرون الجانب الممشرق من حياتهم إلا أنّ هذا لا يعني بالضرورة أنّهم سعداء أو لا يعانون من الهموم.
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