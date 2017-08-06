بعد صور جنا الجريئة... كينزي ابنة عمرو دياب الكبرى تتخطى شقيقتها بالجرأة!

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شاركت كينزي، ابنة النجم عمرو دياب، متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" بصورة أثارت بها الجدل بسبب ملابسها التي وصفها الجمهور بالجريئة خاصة الكشف عن بطنها الشورت الذي اعتبره البعض مثيراً فهاجم الاطلالة.

وتقضي كينزي اجازة عائلية في ايطاليا، إذ نشرت زينة عاشور زوجة دياب صورة جديدة جمعتها بأبنائها كنزي وجنا وعبد الله، أثناء قضائهم لإجازتهم الصيفية بإحدى الجزر الإيطالية.

يذكر ان دياب تزوج من شيرين رضا وأنجب منها طفلة تُدعى "نور". ثم انفصلا وتزوج بالسعودية عاشور، وأنجب مِنها توأم هُما عبد الله وكنزي وآخر بناته جنى التي رُزق بِها في النصف الثاني من عام 2002.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستغرام"، معبرين عن إعجابهم بجمال ملامحها وكذلك جمال بناتها.