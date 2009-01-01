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المصنفة ايضاً في: مشاهير العرب, منوعات

صورة ريهام عبد الغفور تصدم جمهورها في أحدث ظهور لها

آخر تحديث: منذ 23 دقيقة
المصدر: ليالينا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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صورة ريهام عبد الغفور تصدم جمهورها في أحدث ظهور لها

صدمت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها في أحث ظهور لها بعد شهر رمضان، بسبب إطلالتها الجديدة والتي اختلفت كلياً عن إطلالتيها في رمضان في مسلسي "رمضان كريم" و"لا تطفيء الشمس".

 

ويبدو أن ريهام عبد الغفور أرادت تخرج من إطار الشخصيات التي قدمتها في دراما رمضان، خاصة وأن شخصية "فيفي" التي جسدتها في مسلسل "لا تطفيء الشمس" كئيبة للغاية، ريهام قامت بقص شعرها بالكامل وظهرت بشكل مختلف تماماً عن الشكل الذي اعتاد عليه جمهورها.

 

وقالت ريهام عبد الغفور في تصريحات صحفية أن السبب وراء هذا اللوك شخصية "فيفي" التي قدمتها في مسلسل "لا تطفيء الشمس"، مشيرة أن الشخصية أصبحت تسيطر عليها بشكل كبير، ووصل الأمر بها أنها كلما نظرت في المرآة تشعر أنها تشبهها في الكآبة والحزن، وأضافت ريهام أنها أرادت أن تفعل أي شيء للتخلص من سيطرة "فيفي" عليها فلم تجد حلاً إلا قص شعرها.

 

وأكدت ريهام عبد الغفور أنها تشعر حالياً بأنها تخطت الشخصية بشكل كبير وأصبحت أفضل.

المصدر: ليالينا

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