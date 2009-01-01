المحكمة تلزم حسين فهمي بدفع نفقة لقاء سويدان بالدولار وهذه هي قيمتها

ألزمت المحكمة الفنان حسين فهمي بدفع مؤخر صداق لزوجته السابقة الفنانة لقاء سويدان وقدره 29700 ألف دولار، وذلك بعد قبول الطعن المقدم منها على رفض محكمة الهرم لإلزام طليقها بدفع مؤخر لها.

وكانت لقاء سويدان قد طعنت في حكم محكمة الهرم السابق برفض دعواها بإلزام طليقها حسين فهمي بدفع مؤخر صداق قدره 5 ملايين جنيه، وذلك بعد عدم اطمئنان المحكمة لشهادة الشهود الذين استعانت بهم في القضية.

ومن جديد عادت القضية ليتم النظر فيها من قبل محكمة الأسرة، بعد طعن لقاء سويدان على حكم الرفض، لتلزم المحكمة حسين فهمي لدفع مؤخر صداق قدره 29700 ألف.