فنانة حسناء وراء طلاق روبي من زوجها سامح عبد العزيز: تفاصيل مثيرة

كشفت تقارير صحفية أن المخرج سامح عبد العزيز يعيش قصة حب مع الفنانة الشابة ياسمينا المصري، أن علاقتهما هي السبب الرئيسي وراء طلاقه من الفنانة روبي.

وقال مصدر مقرب من سامح عبد العزيز بأنه يعيش قصة حب مع ياسمينا المصري منذ 3 سنوات، وإنهما يحرصان على عدم كشف تفاصيل علاقتهما إلا بعد زواجهما الرسمي، بحسب موقع فيتو.

وأضاف المصدر أن ياسمينا المصري هي السبب الحقيقي وراء الخلاف الذي نشب بين سامح عبد العزيز وروبي وأدى إلى الطلاق، وذلك بعد ملاحظة روبي لتردد الأولى بشكل مستمر على مكتب زوجها المخرج في المهندسين.