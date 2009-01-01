بالفيديو: رولا يموت “ملكة الاغراء”!!

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أطلقت عارضة الأزياء رولا يموت، عبر قناتها على موقع “يوتيوب”، فيديو كليب جديد بعنوان “ملكة إغراء”.

الأغنية جرى تصويرها على ما يبدو تحت إدارة مخرج تركي، إستعرضت خلالها رولا جسدها وأطلت فيه فعلاً “ملكة إغراء”.

وكعادتها بدت رولا في الكليب جريئة، لا بل تخطت حدود الجرأة في الإستعراض والإثارة التي قدمتهما في جديدها، ولا يمكن القول سوى إنّها أغنية لا تشبه إلا رولا!