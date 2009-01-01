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مي حريري في المستشفى بعد محاولة انتحار
آخر تحديث: منذ 9 ساعة 7 دقيقةالكاتب:
عدد المشاهدات: 162
قيّم هذا المقال/الخبر:
نقلت الفنانة اللبنانية مي حريري الى احدى مستشفيات العاصمة بيروت بعد محاولتها الانتحار. وفي التفاصيل، فقد افادت قناة OTV ان حريري حاولت الانتحار اثر تعرضها لصدمة عاطفية. كما نشر موقع tayyar.org صورة للفنانة داخل المستشفى، من دون الكشف عن وضعها الصحي.
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