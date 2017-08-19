بالفيديو.. فتاة تتحرش بالفنانة مايا دياب على المسرح

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تعرضت الفنانة مايا دياب لموقف غريب أثناء غنائها على المسرح بعدما تحرشت فتاة من الحضور بها وتعمدت لمس ساقها، بشكل غير لائق، تفاعلت معه دياب بالابتعاد عنها. وأحيت النجمة اللبنانية حفلا غنائيا حاشدا بمشاركة مواطنها النجم فارس كرم في منطقة بحمدون اللبنانية، ارتدت خلاله فستانا مشقوقا كشف أعلى ساقها، وعقد ماسي زينت به رقبتها.