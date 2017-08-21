شهرة نادين نجيم تصل إلى كوريا الجنوبية

رشحت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "سمرا" وذلك في "مهرجان سيول الدولي للدراما" في نسخته الـ 12 وتم الإعلان عن ترشيح نادين للجائزة، في مؤتمر صحافي عُقد في سيول، كما ضمّت لائحة الترشيحات أعمالًا من 55 بلدًا، على أن يتم إعلان النتائج في 7 أيلول سبتمبر المقبل في حفل سيتم نقله مباشرة عبر قناة KBS2 .

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح فنان لبناني في هذا المهرجان. وذكرت وسائل إعلام، أن الفنانة اللبنانية ترشحت لنيل هذه الجائزة بعد أن تمت دبجلة مسلسل "سمرا" الذي جسدت فيه دور البطولة، إلى اللغة الإسبانية.

يشار إلى أن مسلسل "سمرا" هو من كتابة كلوديا مارشليان وإخراج السورية رشا شربتجي، وشارك في بطولته نخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين والمصريين، من بينهم أحمد فهمي، ومنى واصف، وطوني عيسى، وخالد السيد وغيرهم.

ودخلت أعمال درامية لبنانية إلى أسواق أمريكا اللاتينية وإسبانيا في مطلع العام الجاري بعد دبلجة مسلسلي "تشيللو" و"سمرا" إلى اللغة الإسبانية.