قيمة المسروقات مليون دولار.. شذى حسون تنشر فيديو تعرُّضها للسرقة باليونان.. شاهد عملية السطو

تعرضت المغنية المغربية-العراقية شذى حسون للسرقة باليونان، حيث تقضي إجازتها الصيفية.

ونشرت شذى عبر حسابها على سناب شات، فيديو يُظهر 3 لصوص وهم يقتحمون الفيلا التي كانت تقطن بها هي وصديقتها.

وقالت المغنية إن قيمة المسروقات وصلت إلى مليون دولار؛ إذ كانت عبارة عن مجوهرات ومستلزمات أخرى، مضيفة أن اللصوص تمكنوا من سرقة جوازات السفر أيضاً.

وظهرت المغنية وصديقاتها في الفيديو الذي نشرته، وهن يشاهدن تسجيلات كاميرا المراقبة التي كشفت لحظة دخول السارقين إلى الفيلا الواقعة بجزيرة ميكونوس اليونانية.

حسون طمأنت جمهورها وقالت إنها لم يلحق بها سوء لا هي ولا صديقاتها.