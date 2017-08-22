قيمة المسروقات مليون دولار.. شذى حسون تنشر فيديو تعرُّضها للسرقة باليونان.. شاهد عملية السطو

- قيمة المسروقات مليون دولار.. شذى حسون تنشر فيديو تعرُّضها للسرقة باليونان.. شاهد عملية السطو
- "مارلين مونرو" و"سعاد حسني": الجميلات فقط يمتن بغموض
- هل يصطدمان؟ فشل وساطة لاحتواء التوتر بين الحوثيين و"صالح.. والعاصمة تشهد توتراً وتحشيداً غير مسبوقين
- هل ينتصر هتلر في أميركا؟
- عون: الجيش ينظِّف لبنان من الإرهاب وأمننا أفضل من الآخرين
- أستراليا: حصة نيو ساوث ويلز من حالات الانفلونزا الـ 88 ألفا في البلاد أكثر من النصف
- أستراليا: اخضاع متلقي الرعاية الاجتماعية (السنترلينك) لجنوب غرب سيدني لاختبار المخدرات؟!
- البحرية الأمريكية توقف عملياتها في جميع أنحاء العالم
- فيديو صادم: عشرينية تلكم نفسها وتغادر السينما في حالة هيستيرية بعد مشاهدة فيلم الرعب Annabelle
- أستراليا.. موقف للباص خارج باب بيتك: مواصلات عند الطلب قيد العمل الآن
- ابتعد عن مثلث الموت الموجود في وجهك
- أميركا وعدت العالم بمقاتلة 'إف 35' خارقة، ومنحته طائرة عادية
- توقعات الأبراج ليوم August 22, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 22, 2017
- بدون تعليق
- رفعت السعيد
- غموض يلفّ مصير المخطوفين... ومبارزة إنتخابية في جلسة اليوم
- الجيش اللبناني يبدأ اليوم المرحلة الأخيرة من طرد «داعش»
- الجيش اللبناني ينظّف التلال المحررة من الألغام ويضبط أسلحة متنوّعة ومتفجرات وصواريخ
- معركة «داعش» تكاد تصل لخواتيمها.. وواشنطن فخورة بدعم الجيش
- تَجاذُبٌ أميركي - إيراني فوق... الجرود اللبنانية
- الارهابيون يتمددون في عين الحلوة بتقاعس حماس وضعف فتح.. بري للمشنوق : لست ضد قوى الأمن والمعلومات لكن لماذا يتم تجاهلنا ؟
- الجيش يستعد لإعلان التحرير
- مساءلة الحكومة عن النفط والكهرباء
- تباين في توظيف المعركة ضد داعش
قيمة المسروقات مليون دولار.. شذى حسون تنشر فيديو تعرُّضها للسرقة باليونان.. شاهد عملية السطو
تعرضت المغنية المغربية-العراقية شذى حسون للسرقة باليونان، حيث تقضي إجازتها الصيفية.
ونشرت شذى عبر حسابها على سناب شات، فيديو يُظهر 3 لصوص وهم يقتحمون الفيلا التي كانت تقطن بها هي وصديقتها.
وقالت المغنية إن قيمة المسروقات وصلت إلى مليون دولار؛ إذ كانت عبارة عن مجوهرات ومستلزمات أخرى، مضيفة أن اللصوص تمكنوا من سرقة جوازات السفر أيضاً.
وظهرت المغنية وصديقاتها في الفيديو الذي نشرته، وهن يشاهدن تسجيلات كاميرا المراقبة التي كشفت لحظة دخول السارقين إلى الفيلا الواقعة بجزيرة ميكونوس اليونانية.
حسون طمأنت جمهورها وقالت إنها لم يلحق بها سوء لا هي ولا صديقاتها.
- بالفيديو.. سما المصري دلع بقميص النوم
- لكمها في وجهها! ريهانا تردُّ على حبيبها السابق باعترافاتها عن الملياردير السعودي.. وهذا ما قالته
- البحرية الأمريكية توقف عملياتها في جميع أنحاء العالم
- أستراليا: اخضاع متلقي الرعاية الاجتماعية (السنترلينك) لجنوب غرب سيدني لاختبار المخدرات؟!
- أستراليا.. موقف للباص خارج باب بيتك: مواصلات عند الطلب قيد العمل الآن
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- قيمة المسروقات مليون دولار.. شذى حسون تنشر فيديو تعرُّضها للسرقة باليونان.. شاهد عملية السطو
- بالفيديو.. سما المصري دلع بقميص النوم
- شهرة نادين نجيم تصل إلى كوريا الجنوبية
- بالفيديو.. فتاة تتحرش بالفنانة مايا دياب على المسرح
- لكل "هزة خصر" معنى ومغنى... هكذا أذابت رائدات الرقص الشرقي جمهوراً عربياً بأكمله
- عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى
- تغريم هيفاء وهبي 2 مليون جنيه بسبب خلافٍ بين الأخوين سبكي
- أيقونة الثورة التونسية فنانة تحلم بأن تكون طائر الحرية العربي
- مي حريري في المستشفى بعد محاولة انتحار
- بالفيديو: رولا يموت “ملكة الاغراء”!!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)