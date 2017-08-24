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بعد 10 سنوات على وفاتها - زوج سعاد نصر يكشف وصيتها... استيقظت من غيبوبتها 5 دقائق وهذا ما طلبته
كشف المهندس محمد عبد المنعم زوج الفنانة الراحلة سعاد نصر أنها استيقظت من غيبوبتها لمدة 5 دقائق وتحدثت إليه وأبلغته وصيتها.
وقال إنها طلبت منه أن يدفنها بسرعة وأن يبقى أهلها لمدة ساعة كاملة أمام قبرها للدعاء لها بالرحمة. وأضافت: "اللهم توفني مع الأبرار" لتدخل بعد ذلك في غيبوبتها الأخيرة قبل وفاتها.
يُذكر أن الفنانة كانت ذهبت إلى المستشفى في العام 2006 لإجراء عملية شفط دهون من جسمها. إلا أنها دخلت في غيبوبة لمدة عام بسبب تلقيها جرعة تخدير زائدة.
وقد تزوجت الفنانة الراحلة مرتين أولاهما من الفنان أحمد عبد الوارث الذي أنجبت منه ابنتها فيروز وابنها طارق ثم انفصلت عنه لسبب غير معلن قبل أن ترتبط بمهندس البترول محمد عبد المنعم.
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- بعد 10 سنوات على وفاتها - زوج سعاد نصر يكشف وصيتها... استيقظت من غيبوبتها 5 دقائق وهذا ما طلبته
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