إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مشاهير وفضائح | مشاهير العرب | بعد 10 سنوات على وفاتها - زوج سعاد نصر يكشف وصيتها... استيقظت من غيبوبتها 5 دقائق وهذا ما طلبته
المصنفة ايضاً في: مشاهير العرب, منوعات

بعد 10 سنوات على وفاتها - زوج سعاد نصر يكشف وصيتها... استيقظت من غيبوبتها 5 دقائق وهذا ما طلبته

آخر تحديث: منذ 32 دقيقة
المصدر: لها
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 27
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

بعد 10 سنوات على وفاتها - زوج سعاد نصر يكشف وصيتها... استيقظت من غيبوبتها 5 دقائق وهذا ما طلبته

كشف المهندس محمد عبد المنعم زوج الفنانة الراحلة سعاد نصر أنها استيقظت من غيبوبتها لمدة 5 دقائق وتحدثت إليه وأبلغته وصيتها.

 

وقال إنها طلبت منه أن يدفنها بسرعة وأن يبقى أهلها لمدة ساعة كاملة أمام قبرها للدعاء لها بالرحمة. وأضافت: "اللهم توفني مع الأبرار" لتدخل بعد ذلك في غيبوبتها الأخيرة قبل وفاتها.

 

يُذكر أن الفنانة كانت ذهبت إلى المستشفى في العام 2006 لإجراء عملية شفط دهون من جسمها. إلا أنها دخلت في غيبوبة لمدة عام بسبب تلقيها جرعة تخدير زائدة.

 

وقد تزوجت الفنانة الراحلة مرتين أولاهما من الفنان أحمد عبد الوارث الذي أنجبت منه ابنتها فيروز وابنها طارق ثم انفصلت عنه لسبب غير معلن قبل أن ترتبط بمهندس البترول محمد عبد المنعم.

المصدر: لها

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)