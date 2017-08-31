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ميريام فارس تطل بشكل فاضح للمرة الأولى!

آخر تحديث: منذ 7 من الدقائق
المصدر: الجرس
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
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فاجات الفنانة اللبنانية ميريام فارس، متابعي صفحتها على الإنترنت، وقامت بنشر صورتين جديدتين لها، ظهرت فيهما بلا أي ملابس في الجزء العلوي من جسمها.

 

علقت ميريام على الصورتين قائلة: “استمتعوا بأسبوع جميل”.

 

ميريام فارس بأحدث صورة جريئة لها

 

أثارت ميريام جدلاً واسعاً، خصوصاً وأنها المرة الأولى التي تنشر فيها صوراً بهذه الجرأة والعري، كونها لا تحتاج للإطلالات الجريئة كي تصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كغيرها من بعض الفنانات اللواتي يعتمدن بشكل كامل على الجرأة في تحقيق الشهرة المطلوبة.

 

ميريام فارس بجرأة غير معهودة

 

يأتي ذلك بعد أن كانت ميريام قد أعلنت منذ يومين، بأنها عادت إلى الجنة، وأخذت صورة لها وهي ترتدي المايوه، وأمامها الجبال والمياه، وصورة جريئة جداً بالمايوه.

 

المصدر: الجرس

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