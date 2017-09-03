سهير رمزي تخلع الحجاب بعد ارتدائه 20 عاماً... وناديا الجندي بـ"الشورت"

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ظهرت الفنانة المصرية سهري رمزي بصورة من دون حجاب، بعد ان شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها صوراً أثناء قضائها إجازتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية بوجود الجندي وزوجها رجل الأعمال علاء الشربيني والإعلامية بوسي شلبي.

وظهرت الجندي ببنطال قصير (شورت) من قماش الدينم، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير معبرين عن حبهم لها وإعجابهم بحفاظها على شبابها وإناقتها، وطريقة اختيارها لملابسها.

وأثار ظهور رمزي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل بسبب ارتدائها قبعة بالصورة، مع ظهور شعرها الأصفر منسدلاً على كتفيها، وكأنها تخلت عن الحجاب الذي ارتدته منذ أكثر من 20 عاماً!