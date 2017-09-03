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المصنفة ايضاً في: مشاهير العرب, منوعات

سهير رمزي تخلع الحجاب بعد ارتدائه 20 عاماً... وناديا الجندي بـ"الشورت"

آخر تحديث: منذ 21 من الدقائق
المصدر: لها
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 35
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ظهرت الفنانة المصرية سهري رمزي بصورة من دون حجاب، بعد ان شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها صوراً أثناء قضائها إجازتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية بوجود الجندي وزوجها رجل الأعمال علاء الشربيني والإعلامية بوسي شلبي.

 

وظهرت الجندي ببنطال قصير (شورت) من قماش الدينم، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير معبرين عن حبهم لها وإعجابهم بحفاظها على شبابها وإناقتها، وطريقة اختيارها لملابسها.

 

وأثار ظهور رمزي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل بسبب ارتدائها قبعة بالصورة، مع ظهور شعرها الأصفر منسدلاً على كتفيها، وكأنها تخلت عن الحجاب الذي ارتدته منذ أكثر من 20 عاماً!

المصدر: لها

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