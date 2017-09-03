- سهير رمزي تخلع الحجاب بعد ارتدائه 20 عاماً... وناديا الجندي بـ"الشورت"
- عاشر ابنة شقيقه التي تصغره بأكثر من 33 عاماً... ثم قتلها لسبب لا يصدق!!
- "الياكوزا" أغنى عصابة مافيا في العالم
- حجم الصدر بين هاجس النساء ونقطة ضعف الرجال
- فوائد الصوم المتقطع في معالجة مرض السكري
- لماذا يحب الرجل ثدي المرأة
- بعد 12 عاماً .. براد بيت يعتذر لجينيفر أنيستون عن "الخيانة والحشيش".. هكذا ردت
- صداقة الحليفين تتداعى.. الشرطة الأميركية تفتش مبنى دبلوماسياً لروسيا.. وموسكو تعتبره عملاً عدائياً غير مسبوق
- ألمانيا تتخطى تشيخيا وتقترب من النهائيات
- استعادة تجربة غزة في صنعاء
- إذا حَدّث دي مستورا فَصدّقوه هذه المَرّة.. الحَرب السوريّة تَقترب من نهايتها.. ولكن ما هي المَحاذير والأخطار؟ ولماذا كان مَوقف السيّد نصر الله تُجاه قافلة مُقاتلي “الدولة الإسلاميّة” “عَقلانيًّا” على عَكس المَوقف الأمريكي المُزدوج؟
- أن أكون أنا العربي مع حق الأكراد في دولة مستقلة
- حمص.. حلب.. الموصل.. الرقة..
- صفقة الجرود بين نصرالله وداعش تربك أحزاب إيران في العراق
- «حزب الله» يبحث عن مخرج لـ«دواعش القلمون»
- لبنان في سباقٍ بين «سحبِ الفتائل» و... «شدّ الحبال»
- الحريري يزور موسكو في 11 أيلول: الاستقرار مستمر والجيش طرد الإرهابيين
- حزب الله: المقاتلات الأميركية تمنع وصول المساعدات لقافلة «داعش»
- توقعات الأبراج ليوم September 3, 2017
- شاهدوا: كيف تؤثر قطرة من سم أفعى في دم الإنسان؟
- أشكال صدر المرأة.. ماهو أجمل ثدي يفضله الرجال؟
- الخجل في مناقشة العلاقة الحميمية بين الزوجين
- الإستمتاع بممارسة الجنس يحتاج الى جسد نشيط
- إطالة العمر أبرز فوائده.. الجنس أقوى علاج للبرد والسرطان
- أستراليا تحقق بارتكاب جرائم حرب محتملة في أفغانستان
سهير رمزي تخلع الحجاب بعد ارتدائه 20 عاماً... وناديا الجندي بـ"الشورت"
ظهرت الفنانة المصرية سهري رمزي بصورة من دون حجاب، بعد ان شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها صوراً أثناء قضائها إجازتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية بوجود الجندي وزوجها رجل الأعمال علاء الشربيني والإعلامية بوسي شلبي.
وظهرت الجندي ببنطال قصير (شورت) من قماش الدينم، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير معبرين عن حبهم لها وإعجابهم بحفاظها على شبابها وإناقتها، وطريقة اختيارها لملابسها.
وأثار ظهور رمزي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل بسبب ارتدائها قبعة بالصورة، مع ظهور شعرها الأصفر منسدلاً على كتفيها، وكأنها تخلت عن الحجاب الذي ارتدته منذ أكثر من 20 عاماً!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- سهير رمزي تخلع الحجاب بعد ارتدائه 20 عاماً... وناديا الجندي بـ"الشورت"
- ميريام فارس تطل بشكل فاضح للمرة الأولى!
- بعد نيللي كريم وهند صبري.. ياسمين صبري بـ"البيكيني" في الساحل الشمالي لمصر
- بعد 10 سنوات على وفاتها - زوج سعاد نصر يكشف وصيتها... استيقظت من غيبوبتها 5 دقائق وهذا ما طلبته
- قيمة المسروقات مليون دولار.. شذى حسون تنشر فيديو تعرُّضها للسرقة باليونان.. شاهد عملية السطو
- بالفيديو.. سما المصري دلع بقميص النوم
- شهرة نادين نجيم تصل إلى كوريا الجنوبية
- بالفيديو.. فتاة تتحرش بالفنانة مايا دياب على المسرح
- لكل "هزة خصر" معنى ومغنى... هكذا أذابت رائدات الرقص الشرقي جمهوراً عربياً بأكمله
- عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)