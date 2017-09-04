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بالفيديو: دينا الشربيني تحضر حفلاً لعمرو دياب.. رقصت مع أغنية من الألبوم الجديد
نشر عدد من رواد الشبكات الاجتماعية فيديوهات تظهر حضور الممثلة المصرية دينا الشربيني حفلاً غنائياً لمواطنها المغني عمرو دياب.
فيما ظهرت وهي تتفاعل وترقص مع نغمات أغنية "نغمة الحرمان" بصحبة صديقاتها في الحفل الذي أقيم بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بمصر.
وظهرت في فيديو آخر وهي تجلس على المسرح بالقرب من دياب أثناء إحيائه الحفل.
وفي يوليو/تموز 2017، تداول رواد الشبكات الاجتماعية صورةً تجمع الهضبة والشربيني، مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المالك أيضاً لقناة ON TV المصرية.
وأشارت التعليقات المنتشرة مع الصور أنها التقطت من مدينة الساحل الشمالي، واعتبر رواد الشبكات الاجتماعية أن تلك الصور التي انتشرت لأول مرة بعد شائعات زواجهما وسفرهما أكثر من مرة معاً دليلاً على صحة تلك الشائعات.
ومؤخراً، خرجت الشربيني، لتؤكد أن علاقتها بمواطنها المغني عمرو دياب تأتي في إطار تصوير عمل فني مشترك، وذلك خلال حديثٍ أجرته معها مجلة "لها"، ونشر في 23 أغسطس/آب 2017.
ونقلت المجلة نصاً قولها: "ما زلنا نحضِّر لهذا الفيلم، وأعقد حالياً عدداً من الجلسات مع فريق عمله، للوقوف على كل التفاصيل الخاصة بالشخصية، وأجسد من خلال العمل دوراً جديداً ومختلفاً".
مؤكدةً أنها لن تكشف عن تفاصيله إلا بعد الانتهاء منه، وأنه سيكون مفاجأة بالنسبة للجمهور، ومن المفترض البدء في تصويره قريباً.
أتى ذلك بعد الشائعات الأخيرة بشأن زواج الشربيني من دياب، التي نفتها مديرة أعمال الأخير، وكذلك عدد من المقربين منهما، بينهم والد الشربيني، الذي أكد مطلع فبراير/شباط 2017، أنها تقابل دياب في إطار فيلم جديد، يخطط الهضبة لدخوله، ويريد أن تكون ابنته البطلة معه، نافياً كل الشائعات عن وجود علاقة بينهما.
وفي الصدد نفسه، نفى دياب في أول ظهور له عقب طرح ألبومه الجديد "معدي الناس" الشائعات التي تحدثت عن ارتباطه بالشربيني، مؤكداً أن كلمات أغنية "برج الحوت" تخص الشاعر السعودي تركي آل شيخ، الذي كتب كلماتها، وذلك في حفل كبير أقيم مساء الجمعة، 18 أغسطس/آب 2017، بمنطقة الساحل الشمالي في مصر.
وخلاله أعرب دياب عن دهشته من الشائعات التي دارت حول الأغنية، لكنه في الوقت نفسه أبدى حبَّه لما حدث، موضحاً أن حديث الناس المتواصل عنه هو أحد تبعات الشهرة، فيما مازح جمهوره بالغناء لبرج الميزان وبرج الدلو، مؤكداً عدم إيمانه بالأبراج أو الصفات التي تخص مواليد كل برج.
يذكر أن ألبوم دياب الجديد أحدَثَ ضجةً كبيرةً على الشبكات الاجتماعية، خاصةً الأغنية التي تغزَّل فيها ببرج الحوت، ما دفع الجمهور إلى الربط بين الكلمات والممثلة دينا الشربيني؛ كونها من مواليد الحوت، ليؤكدوا على خبر ارتباطهما، وهو ما نفاه عمرو دياب.
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- بالفيديو: دينا الشربيني تحضر حفلاً لعمرو دياب.. رقصت مع أغنية من الألبوم الجديد
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