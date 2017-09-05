تسريب صور لهيفا بمايوه أحمر .. كشف الكثير!

نشر الإعلامي إيلي باسيل، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” صورًا مسرّبة للفنانة هيفا وهبي، وهي تقضي إجازتها على البحر، مرتديةً مايوه باللون الأحمر.

وبدت هيفا مثيرة جدًا في المايوه الذي كشف الكثير من جسدها، والذي علّق عليه متابعو باسيل بالثناء على جمال هيفا.