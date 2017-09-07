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السروال الذي أشعلت به هيفاء وهبي شبكات التواصل الاجتماعي
هيفاء وهبي... اسمٌ لامع في عالم الموضة كما الفن، ولطالما اقترن بإطلالاتها اللافتة التي غلب عليها معظم الأحيان الأسلوب الغربي، وخاصةً تلك التي تعتمدها في إحياء حفلاتها. إذ إنها خطفت الأنظار وأبهرت الحضور برداء سروالي "جامبسوت" اختارته من La Bourgeoise لإحياء حفلها بمناسبة عيد الأضحى، ويبلغ سعره $7,000.
بتألقها هذا، أعادتنا وهبي إلى حضور جنيفير لوبيز في حفل Billboard Latin Music Awards 2017، لتؤكد من جديد قدرتها على الدمج في إطلالاتها بين سحر الشرق، خاصةً في ما يتعلق بتسريحة الشعر والماكياج، والتألق الغربي من ناحية اختيارها لأزيائها.
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