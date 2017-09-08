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هيفاء تودع فصل الصيف على طريقتها
آخر تحديث: منذ 1 من الساعاتالكاتب:
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اختارت الفنانة هيفا وهبي وداع فصل الصيف باطلالة ساحرة في ثياب البحر. ونشرت على حسابها في "انستغرام" ثلاث صور وهي تستجم على الشاطىء معلقة : "نهاية الصيف هو الوقت الأفضل لديّ للاجازة".
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