هيفاء تودع فصل الصيف على طريقتها

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اختارت الفنانة هيفا وهبي وداع فصل الصيف باطلالة ساحرة في ثياب البحر. ونشرت على حسابها في "انستغرام" ثلاث صور وهي تستجم على الشاطىء معلقة : "نهاية الصيف هو الوقت الأفضل لديّ للاجازة".