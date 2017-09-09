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بالفيديو: فيفي عبده تثير ضجة بتنورتها القصيرة في شرم الشيخ!

آخر تحديث: منذ 13 من الدقائق
المصدر: لها
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 29
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بالفيديو: فيفي عبده تثير ضجة بتنورتها القصيرة في شرم الشيخ!

شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده على إعلان انتهاء إجازتها الصيفية التي قضتها في شرم الشيخ بطريقتها الخاصة.

 

ونشرت على "انستغرام" مقطع فيديو طريف وظهرت فيه بإطلالة مميزة، حيث ارتدت تنورة قصيرة جينز مع بلوزة من دون اكمام وفوقها جيلي من دون اكمام أيضاً.

 

وعلقت على المقطع قائلة: "إنا بودع شرم الشيخ وسأعود للقاهرة لانه عندي شغل هناك، وأنهت حديثها بأيوا بقى على شرم الشيخ بحبكم قوي 5 مواه الله على شرم الشيخ وجمالها هتوحشني".

 

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وانهالت عليها التعليقات التي اثنت على طرافتها.

 

 

 

A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Sep 9, 2017 at 12:24pm PDT

المصدر: لها

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