بعد خلعها الحجاب.. هكذا حضرت سهير رمزي إلى عزاء والدة صديقها!

بعد خلعها للحجاب في الساحل الشمالي، حضرت الفنانة سهير رمزي لتقديم واجب العزاء لرجل الأعمال محمد الهواري في وفاة والدته.

وظهرت النجمة المصرية بملابس محتشمة مع غطاء رأس أسود، مؤكدة بذلك ما كانت تردده باستمرار أنها لم تكن محجبة بالمعنى المتعارف عليه، وإنما تحرص على الظهور محتشمة.

وحضرت رمزي بصحبة زوجها علاء الشربيني، نافية بذلك الأخبار التي تتحدث عن انفصالهما.

وكان بين المشاركين بالعزاء النجم حسين فهمي في أول ظهور له أيضا بعد الحكم الصادر ضده بدفع مؤخر صداق طليقته الفنانة لقاء سويدان.