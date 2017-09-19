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المغربية دنيا بطمة: زوجي يحترم كلمتي ويعملّي ألف حساب.. وما يكسر بخاطري!
نشرت المغنية المغربية دنيا بطمة صورةً لها رفقة زوجها المنتج البحريني محمد الترك، من مدينة مراكش (جنوب المغرب).
وكتبت بطمة في تعليق على الصورة: "تصبحون على حبٍّ حلال، فحلال الله يرزقكم بمن يحبكم حباً تعدّى مرحلة الاحترام والتقدير وأصبح حباً بعدد حبات رمال البحار".
وقالت المغنية إن زوجها يحترم كلمتها ويحسب لها ألف حساب، وكتبت في التعليق نفسه: "ما يكسر بخاطرك الله لا يغير علينا يا الغالي أبو غزل".
ويشار إلى أن بطمة لا تفوّت يوماً دون الظهور في الواجهة بمشاكلها وهجماتها التي بدأت من أسرة زوجها، مروراً بالوسط الفني إلى الجمهور، دون أن تستثني الإعلاميين والصحفيين.
وتنتمي دنيا بطمة إلى أسرة فنية عريقة في المغرب، فعمها هو العربي بطمة عرّاب فرقة "ناس الغيوان"، ووالدها عضو في الفرقة نفسها. شاركت دنيا في برنامج اكتشاف المواهب "استوديو دوزيم" قبل سنوات في المغرب، إلا أنها لم تستطع التفوق وغادرت البرنامج في مراحله الأولى.
وبعد مغادرة دنيا بطمة بأشهر قليلة لـ"آراب أيدول"، ارتبطت بمدير أعمالها محمد ترك والد حلا ترك، لكن هذا الزواج جرّ عليها وابلاً من الانتقادات، خصوصاً أن زوجها كان متزوجاً حينها وأباً لـ3 أطفال.
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