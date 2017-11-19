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مباحث الآداب المصرية تلقي القبض على مغنية "عندي ظروف"

آخر تحديث: منذ 2 من الساعات 24 من الدقائق
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 270
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ألقت الأجهزة الأمنية المصرية بمباحث الآداب القبض على المغنية شيما أحمد صاحبة كليب "عندي ظروف"، بعد اتهامها بإثارة الغرائز الجنسية.

 

فيما أكدت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أنه جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المغنية إلى نيابة النزهة التي تتولى التحقيق.

 

وجاء ذلك على خلفية وصول معلومات إلى مساعد وزير الداخلية لمباحث حماية الآداب زكي زمزم، والتي تفيد بتواجد المغنية في منطقة النزهة، ليتم تجهيز حملة أمنية لاستهداف المغنية.

 

جدير بالذكر أن مباحث حماية الآداب المصرية فحصت الأغنية على خلفية إثارتها للجدل، إذ اعتبره متابعون كليباً "فاضحاً"، به عدد كبير من الإيحاءات الجنسية الواضحة، مطالبين بمساءلة قانونية للمسؤولين عن إطلاق الكليب.

 

فيما تقدم مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أحمد مهران ببلاغ للنائب العام حمل رقم 13373، يتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة.

 

كما أصدرت نقابة الموسيقيين برئاسة هاني شاكر قراراً بسحب تصريحها وعدم التعامل معها، بحسب ما أكدته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

 

وقد ظهرت المغنية في الكليب بدور معلمة في مدرسة للشباب، فيما ترسم على السبورة، وتستخدم فاكهة لشرح الدرس، بينما تقوم بلعقها وقضمها، كما تقوم بسكب اللبن على الموز، وجميعها لها دلالة جنسية.

 

هذا فضلاً عن ظهورها مرتديةً حمالة صدر تقوم بإسقاط ذراعها مراراً، كما تقوم ببعض الحركات ذات الدلالة الجنسية.

 

يذكر أن شيما هي طالبة أزهرية، وتحفظ القرآن كاملاً، تؤكد أنها تتمنى أن يهديها الله، لكنها رغم ذلك تحب الغناء وكانت أمنيتها منذ صغرها، بحسب تصريحات أدلت بها لموقع "فيتو" المصري.

المصدر: هافينغتون بوست

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