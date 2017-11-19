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المصنفة ايضاً في: مشاهير العرب, منوعات

ريما ديب.. هذا ما قالته عن عضوها الجنسي!

آخر تحديث: منذ 3 من الساعات 23 من الدقائق
المصدر: الجرس
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 933
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يبدو أن أيام عارضتي الأزياء اللبنانيتين رولا يموت وميريام كلينك قد ولت أيامهما لأن المغنية اللبنانية ريما ديب سحبت البساط من تحتهما بفضل تفوقها في قلة الأخلاق والفضائح التي تفتعلها والصور الفاضحة التي أغرقت بها مواقع التواصل الإجتماعي.

 

هذه هي الصورة التي نشرتها ريما ديب

 

ريما هذه المرة كتبت تعليقاً قذراً على التويتر حيث قالت: “يسعد صباحكن انا ما بخجل بشي قلتو وبكرر عبارتي انو انا وصلني اجريي ومش اللي بين اجريي فيكن تحبو صراحتي ام لا بس انا بحترم”

 

ولم تكتف بهذا فقد نشرت صورة ظهرت فيها وهي تغطي جسدها بقطعة قماش وتنظر لصدرها وبطريقة الكثير من العفونة والقرف. وأرفقت الصورة بتعليق أبدت فيه اشتياقها لصدرها فقالت: “وينن حبيبات قلبي؟ اشتقتلن كتيررر يسعدلي مساهن هالحلووووو”.

 

 

بحياتنا لم نرَ مثل هذا الذل الحريمي علناً وبحياتنا لن نرى أكثر من هذا الانحطاط.. لن يتشرف لبنان بمثل هذه المرأة.

 

المصدر: الجرس

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