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دوللي شاهين أكثر جرأة بهذا الفستان
آخر تحديث: منذ 2 من الساعات 56 من الدقائق
المصدر: الجرسالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، صورة قديمة لها من جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها على موقع الـ Instagram.
ظهرت بطلة فيلم (ويجا) في الصورة وهي ترتدي فستاناً جريئاً، وصبغت شعرها باللون الأحمر زادها إثارة.
علّقت النجمة اللبنانية دوللي شاهين على الصورة قائلة: “ارجع للاحمر والا لا… ايه رايكم”.
نشير إلى أنّ دوللي شاهين أنجبت ابنتها (نور) من طليقها المخرج اللبناني باخوس علوان، الذي انفصلت عنه بشكل نهائي خلال الفترة الماضية.
المصدر: الجرس
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