- 5 أسرار وراء جمال النجمة الهندية الفاتنة ديبيكا بادوكون
- "إلى العالمية وما بعدها!" صحف بريطانية وأميركية وفرنسية وروسية تدافع عن مغنية "عندي ظروف"
- دوللي شاهين أكثر جرأة بهذا الفستان
- "غمرة وداع".. "إندبندنت" تكشف كواليس زيارة الأسد المفاجئة والرسالة الروسية!
- الوجبات السريعة قد تحوي ما يعادل 30 ملعقة من السكر
- إعلان صادم: 1.5 مليون دولار مكافأة لمن يقتل نجمة هندية
- ابتزوا والده وهدَّدوا بقتله وتقطيعه.. تركيا تكشف عن عصابة سورية خطفت نجل رجل أعمال في إسطنبول
- "لا تصدّقوا.. لم تنتهِ الحرب".. رحلة صحيفة لوموند الفرنسية في أحياء دمشق تكشف حقيقة ما يجري في شوارعها
- الاحتواء الصعب للقرار العربي بين الحكم والحزب
- هل يلاقي الحريري نصرالله في منتصف طريق التسوية؟
- البداوي: إخماد فتنة كادت شظاياها تطال مخيم شاتيلا.. هل انتهت؟
- أزمة مياه خانقة في طرابلس
- رواية جديدة ودور للحريري؟: عشيرة الملك الراحل استبَقَت وصول الملك سلمان باختلاس 100 مليار دولار!
- سليماني يلوّح بيده من البوكمال إلى وزراء الخارجية العرب
- بيت الوسط يفتح أبوابه... للمواجهة!
- عمرها 71 عاماً وتبدو في العشرين.. مغنية تركية فائقة الجمال تحلم بالإنجاب في هذه السن
- عريس تركي يهرب ليلة زفافه خوفاً من طقوس "عذاب الزفاف" المتَّبعة في قريته.. وسكانها يرصدون مكافأةً لمن يجده
- ترامب إذ يوحّد المظلوميّات
- فخ جديد لنظام الدفاع الجوي الروسي
- مسلسل التجارب العسكرية الروسية في سوريا.. سوريا تنتظر أحدث مروحية هجومية
- ألمانيا بلا دبابات
- وفاة تشارلز مانسون أشهر سفاح في أمريكا
- صحفي إسرائيلي يتحدث عن مهمته وإخفائه لسره في سوريا والعراق
- بالصور.. 40 عامًا على زيارة السادات إلى إسرائيل
- الحوثيون...
"إلى العالمية وما بعدها!" صحف بريطانية وأميركية وفرنسية وروسية تدافع عن مغنية "عندي ظروف"
اهتمت الصحف الأجنبية بخبر إلقاء الأجهزة الأمنية المصرية بمباحث الآداب القبض على المغنية شيما أحمد صاحبة كليب "عندي ظروف"، السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعد اتهامها بإثارة الغرائز الجنسية.
الصحف البريطانية
إذ نقلت صحيفة The Independent البريطانية الخبر تحت عنوان "القبض على مغنية مصرية بتهمة التحريض على الفجور بعد تناولها لموزة في أغنية مصورة".
وذكرت الصحيفة البريطانية أسباب الهجوم على الفيديو الغنائي، قبل أن تؤكد أن خبر الاعتقال اعتبر دليلًا على "قمع المرأة"، وكونه "رد فعل عنيفاً" على "حلم الغناء" لدى المغنية الشابة، التي نقلت الصحيفة اعتذارها أيضاً.
فيما ختمت الصحيفة تقريرها بالحديث عن كون مصر بلداً متحفظاً اجتماعياً ودينياً، حتى إنه يتم حث النساء على عدم الضحك بصوتٍ عالٍ لتجنب تحرش الرجال بهن، ولفتت كذلك إلى معاناة المرأة في ظل أنظمة الحكم المتعاقبة، وأشارت كذلك إلى "تشويه" أعضائهن التناسلية، وتعرض النساء للقتل مقابل الشرف، والعنف العائلي، والتحرش الجنسي.
وتحت عنوان "دراما الموز.. القبض على نجمة بوب مصرية للرقص بملابس داخلية وأكل الموز بشكل موحٍ"، نقلت صحيفة The Sun البريطانية الخبر هي الأخرى.
وتحدث الخبر عن القبض على شيما في بلدها، بتهمة التحريض على الفجور، بسبب فيديو تلعق فيه التفاحة، وتأكل الموزَ بطريقة مثيرة موحية، في حين تدرّس لصفّ كامل من الرجال، بينما كُتب على السبورة 69. كما نقلوا اعتذار المغنية عن الفيديو بعد إثارة الجدل.
صحيفة Mirror البريطانية نقلت الخبر أيضاً بعنوان قريب من صحيفة The Sun البريطانية، مؤكدةً القبض على المغنية بعد شكاوى قُدِّمت ضدّها تتهما بالفجور، لافتةً إلى انتقاد وسائل الإعلام المحلية لإيحاءات الفيديو.
أيضاً كتبت عن الموضوع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، التي أضافت له خلفية عن إصدار محكمة مصرية، العام الماضي، حكماً بسجن 3 نساء لمدة 6 أشهر بعد إدانتهن بالتحريض على الفجور في أشرطة فيديو، ولفتت أيضاً إلى أن الخبر يأتي بالتزامن مع محاكمة شيرين، بعد تصريحاتها عن الشرب من مياه النيل.
الصحف الأميركية
أيضاً اهتمت بالخبر صحيفة The Washington Post الأميركية، وصحيفة The New York Times الأميركية، نقلاً عن وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأميركية.
وتحدَّث الخبر عن انتقاد القنوات المصرية والشبكات الاجتماعية في "مصر المحافظة" للفيديو، مؤكدةً على لسان مسؤولين لم تكشف عن هويتهم أن النيابة أمرت بحبسها 4 أيام، ثم جددت 7 أخرى.
الروسية
كما اهتمت بالأمر النسخة الإنكليزية من وكالة أنباء Sputnik الروسية، ونقلت الخبر دون تعقيب منها، تحت عنوان "القبض على مغنية بوب مصرية بعد اقتراح تناول الموز في مقطع فيديو".
شهرة واسعة
اهتم بالخبر أيضاً عدد آخر من المواقع الإنكليزية مثل: Newshub، وThe Daily Star، وTimes Colonist، وStep Feed، وAtlanticbbK، وDaily News.
كما نقلت الخبر نفسه صحيفة News 24 الجنوب إفريقية، الصادرة باللغة الإنكليزية. وأيضاً بعض النسخ الإنكليزية لمواقع عربية مثل "العربية".
الصحف الفرنسية
أيضاً امتد الأمر إلى الصحف الفرنسية، إذ نقلت النسخة الفرنسية لموقع "هاف بوست"، وصحيفة Le Figaro الفرنسية الخبر عن وكالة AFP الفرنسية. الذي جاء تحت عنوان "إيقاف المغنية المصرية شيما بسبب كليب يحرض على الفجور"، وأشارت في خلفيته إلى إصدار حكم على مغنية عام 2015 تحت الذريعة نفسها.
واهتمت بالخبر أيضاً صحف فرنسية أخرى ومنها: Sudouest، و20 Minutes، وLe Parisien، وLci، Lexpress، وLa Libre.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
5 أسرار وراء جمال النجمة الهندية الفاتنة ...الكاتب:
-
"إلى العالمية وما بعدها!" صحف بريطانية وأميركية ...الكاتب:
-
دوللي شاهين أكثر جرأة بهذا الفستان ...الكاتب:
-
"غمرة وداع".. "إندبندنت" تكشف كواليس زيارة الأسد ...الكاتب:
-
الوجبات السريعة قد تحوي ما يعادل 30 ...الكاتب:
-
إعلان صادم: 1.5 مليون دولار مكافأة لمن ...الكاتب:
-
ابتزوا والده وهدَّدوا بقتله وتقطيعه.. تركيا تكشف ...الكاتب:
-
"لا تصدّقوا.. لم تنتهِ الحرب".. رحلة صحيفة ...الكاتب:
-
الاحتواء الصعب للقرار العربي بين الحكم والحزب ...الكاتب:
-
هل يلاقي الحريري نصرالله في منتصف طريق ...الكاتب:
-
البداوي: إخماد فتنة كادت شظاياها تطال مخيم ...الكاتب:
-
أزمة مياه خانقة في طرابلس ...الكاتب:
-
رواية جديدة ودور للحريري؟: عشيرة الملك الراحل ...الكاتب:
-
سليماني يلوّح بيده من البوكمال إلى وزراء ...الكاتب:
-
بيت الوسط يفتح أبوابه... للمواجهة! ...الكاتب:
-
عمرها 71 عاماً وتبدو في العشرين.. مغنية ...الكاتب:
-
عريس تركي يهرب ليلة زفافه خوفاً من ...الكاتب:
-
ترامب إذ يوحّد المظلوميّات ...الكاتب:
- عمرها 71 عاماً وتبدو في العشرين.. مغنية تركية فائقة الجمال تحلم بالإنجاب في هذه السن
- أستراليا: "كوجي" من أفضل الشواطئ في سيدني
- رواية جديدة ودور للحريري؟: عشيرة الملك الراحل استبَقَت وصول الملك سلمان باختلاس 100 مليار دولار!
- إعلان صادم: 1.5 مليون دولار مكافأة لمن يقتل نجمة هندية
- ريما ديب.. هذا ما قالته عن عضوها الجنسي!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- "إلى العالمية وما بعدها!" صحف بريطانية وأميركية وفرنسية وروسية تدافع عن مغنية "عندي ظروف"
- دوللي شاهين أكثر جرأة بهذا الفستان
- ريما ديب.. هذا ما قالته عن عضوها الجنسي!
- مباحث الآداب المصرية تلقي القبض على مغنية "عندي ظروف"
- فاطمة الناصر ... الخاضعة والمتمردة
- في ذكرى رحيله - وصية حسين الشربيني وصور نادرة مع ابنتيه... لن تصدقوا الصورة الأخيرة قبل وفاته!
- هند صبري: التحرش الجنسي موجود في الوسط الفني العربي
- شيرين تصدر بياناً ترد فيه على "إهانتها لمصر".. وتقول الحفل لم يكن في لبنان
- ميريام كلينك عارية: سأموت كمارلين مونرو!
- كيف ضربني واغتصبني.. بالفيديو الشابة الفرنسية التي تتهم سعد المجرد بالاغتصاب تروي قصتها لأول مرة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)