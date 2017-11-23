لأول مرة في التاريخ...عراقية تشعل مسابقة ملكة جمال الكون ببكيني ساخن

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ظهرت ملكة جمال العراق العشرينية، سارة عيدان، المنحدرة من حضارة بابل، مؤخرا، في مسابقة ملكة جمال الكون ببكيني أسود ساخن أثارت به ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، لأول مرة في تاريخ البلاد.

سارت عيدان على منصة ملكة جمال الكون التي بدأت فعاليتها وتدريباتها، والمزمع انطلاقها رسميا في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في لاس فيغاس الأمريكية، بقطعتي ملابس سباحة أثرت تفاصيل جسدها مع حذاء بكعب عال بلون الينود الأقرب للبشرة.

وتحدث مدير عام منظمة ملكة جمال العراق، أحمد ليث، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في بغداد، اليوم الأربعاء، 22 نوفمبر، عن مراحل تقدم المتسابقة العراقية، سارة عيدان في مسابقة جمال الكون التي تعتبر المرة الأولى في تاريخ البلاد، منذ 45 عاما.

وقال ليث، إن التصويت فتح للتصويت على المتسابقات إلكترونيا منذ 20 نوفمبر، ومن المحدد أن يغلق في يوم انطلاق المسابقة، مشيرا إلى أن التدريبات والبروفات مستمرة وظهرت بها المتسابقة العراقية، عيدان بالزي الوطني العراقي، وملابس السباحة والسهرة.

وبشأن إقبال المصوتين على سارة عيدان، أخبرنا ليث، بأن التصويت ليس بالمستوى المطلوب كونها متأخرة.

أما بخصوص الضجة التي أحدثتها عيدان وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة سيلفي لها مع ملكة جمال إسرائيل، أكد لنا ليث، إن "سارة عيدان وضحت ذلك عبر صفحتها الرسمية، وقالت: إن الإسرائيلية تقدمت إليها وطلبت منها التقاط صورة ونشرت".

وزودنا مدير عام منظمة ملكة جمال العراق، بصور سارة عيدان بملابس السباحة التي أثارت ضجة وتناقلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دقائق قليلة من نشرها عبر الموقع الرسمي للمسابقة.

الجدير بالذكر، أن سارة عيدان تبلغ من العمر 27 عاما، نمت وترعرعت في العاصمة العراقية بغداد، من أبوين ينحدر أصلهما من محافظة بابل موطن الحضارة والتاريخ الإنساني القديم، في وسط البلاد، توجت مطلع الشهر الجاري ملكة جمال العراق في ظروف سريعة.

تخرجت سارة عيدان — هي مطربة وكاتبة للأغاني — بشهادة في فنون الأداء، وعملت في عام 2009، مع القوات الأمريكية والتي من خلالها حصلت على فرصة للسفر إلى الولايات المتحدة.

توجت سارة عيدان ملكة جمال العراق، من قبل الملكة السابقة لعام (2016-2015) شيماء قاسم، الأربعاء، 1 نوفمبر، في حفل عقد في مقر منظمة ملكة جمال العراق في القادسية ببغداد.

وتم اختيارها بالتشاور مع منظمة ملكة جمال الكون، بعد تجريد الفائز الأصلي ملكة جمال العراق، وهناك شاركت سارة في مسابقة للجمال ونالت لقب ملكة جمال العراق الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي في ولاية ميشيغان.