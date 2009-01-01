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مغنية "عندي ظروف" تحضر أولى جلسات محاكمتها بالنقاب!.. وهذا قرار القاضي
قررت محكمة جنح النزهة بالعاصمة المصرية القاهرة ، تأجيل محاكمة شيما أحمد، مطربة الكليب المثير للجدل"عندي ظروف" إلى جلسة الـ 5 من ديسمبر/كانون الأول بناءً على طلب الدفاع.
يذكر أن مجلة "لها" ذكرت أن شيما حضرت إلى مقر المحكمة صباح الـ 28 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني وهي ترتدي النقاب وملابس الحبس الإحتياطي البيضاء، وأودعت في قفص الاتهام، وواجهها القاضي بالاتهامات المنسوبة إليها، إلا أنها أنكرتها، وقالت: "لم يحصل .. كل هذا كذب".
علماً أن النيابة المصرية أحالت المغنية والمخرج للمحاكمة العاجلة، ووجهت لهما تهم التحريض على الفسق، وعرض مصنف سمعي وبصري بدون ترخيص، وإثارة الغرائز من خلال إيماءات سيئة في الكليب.
وتسبب ظهور المغنية في الكليب منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017 بصدمة، إذ ظهرت فيه بدور معلمة في مدرسة للشباب، فيما ترسم على السبورة، وتستخدم فاكهة لشرح الدرس، بينما تقوم بلعقها وقضمها، كما تقوم بسكب اللبن على الموز، وجميعها لها دلالة جنسية.
هذا فضلاً عن ظهورها مرتديةً حمالة صدر تقوم بإسقاط ذراعها مراراً، كما تقوم ببعض الحركات ذات الدلالة الجنسية.
وأصدرت نقابة الموسيقيين برئاسة هانى شاكر قراراً بسحب تصريحها وعدم التعامل معها، بحسب ما أكدته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
كما تقدم مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أحمد مهران ببلاغ للنائب العامحمل رقم 13373، يتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة.
يذكر أن شيما هي طالبة أزهرية، وتحفظ القرآن كاملاً، وكانت قد قالت في أحد تصريحاتها لموقع "فيتو" أنها تتمنى أن يهديها الله، لكنها رغم ذلك تحب الغناء وكان أمنيتها منذ صغرها.
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