وصول جثمان الراحلة شادية ملفوفاً بالعلم المصري إلى مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

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وسط أنباء عن حضور السيدة الأولى في مصر لتشييع المطربة والممثلة المصرية شادية، وصل جثمان الراحلة مسجد السيدة نفيسة وسط العاصمة القاهرة ملفوفاً بالعلم المصري.

ومن المنتظر أن يحضر الآلاف تشييع الممثلة التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض عن 86 عاماً، والتي اعتزلت أي نشاط فني منذ ثمانينات القرن الماضي.

وحتى اللحظة حضر عدد من مشاهير مصر الذين سجلت عدسة موقع "مصراوي" وصولهم للمشاركة في التشييع، نذكر منهم الممثلتان دلال عبد العزيز وإلهام شاهين والممثل سمير صبري.

ويشهد محيط السيدة نفيسة تشديدات أمنية مكثفة لتأمين الجنازة، فيما يهتف محبو شادية مرددين، "لا إله إلا الله الحاجة فاطمة حبيبة الله".