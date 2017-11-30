- مونيكا لوينسكي تعترض على اسم فيلم وثائقي يكشف فضيحتها بكلينتون
- قفز من أعلى شرفة وهبط على لوحة إعلانية في الشارع!.. شاهد حركات "الباركور" المذهلة التي قام به هذا الشاب
- تركيا تسعى للانضمام لنادي مصنّعي طائرات الشبح.. مشروع طموح بـ70 مليار دولار وتحتاج لمساعدة هذه الدول العربية
- روسيا تتسلح بإنترنتها الخاصة عام 2018
- 5 أطعمة يجب ألا تغسلها قبل طهيها .. ما هي؟
- شادية «صوت مصر» ...فنانة شاملة ودّعها العالم العربي
- هل تَصاعُد الحَديث عن تَوطينِ الفِلسطينيين في سيناء والكَشف عن وثائقٍ بِريطانيّة حول مُوافقة مبارك تَمهيدٌ “لصَفقة ترامب الكُبرى”؟ وهل تَوقيته مع مَجزرة العريش الأخيرة مَحضُ صُدفة؟ ولماذا رَفضَ عرفات إقامة مُدرّج مطار رفح على بِضعةِ أمتارٍ داخل الأراضي المِصريّة؟
- يستحيل إلزام حزب الله بالنأي بلبنان عن أزمات الإقليم، لأن القرار ليس بيده بل بيد إيران
- المرشد وهتلر
- المعارضة اختارت إنجاح «الرياض 2» لا «حوار سوتشي»
- تشاد سد أفريقي في وجه الإرهاب!
- عون: يعود «حزب الله» إلى لبنان حين تنتهي الحرب على الإرهاب
- لا توافق على «التعديل» و«التبكير»... والحريري: مُصمِّم على البقاء
- وفاة قائد الكروات في حرب البوسنة بعد تجرع السم أمام المحكمة الدولية
- ... لمَن يُقرع جرس الحلّ في لبنان؟
- عون وبري يبشران بحل الأزمة الأسبوع المقبل: اجتماع حكومي يعقبه بيان سياسي يحظى بإجماع وطني
- واشنطن: نظام كوريا الشمالية سيدمر بالكامل إذا اندلعت حرب
- السيسي يُلزم رئيس الأركان تطهير سيناء بـ «كل القوة الغاشمة» خلال 3 أشهر
- جاريث بيل يعود لتشكيلة ريال مدريد
- جمهورية عمل لا تريث
- من قوة القلق الى قوة الأمل
- قرار دولي بـ«تفكيك متدرّج» لميليشيات المنطقة؟
- الوضع الإقتصادي ينتظر «الخروج من النفق»
- عون: حزب الله سيعود عندما تنتهي الحرب ضد الإرهاب
- سياسيو طرابلس «ضائعون»... بانتظار «الأمر الملكيّ»
شادية «صوت مصر» ...فنانة شاملة ودّعها العالم العربي
شُيِّعت ظهر أمس جنازة الفنانة المصرية شادية، من مسجد السيدة نفيسة في شمال القاهرة إلى مقابر العائلة في منطقة البساتين جنوب القاهرة. وفارقت الفنانة الكبيرة الحياة مساء الثلثاء عن عمر يناهز 86 عاماً، بعد أزمة صحية نقلت على أثرها إلى «مستشفى الجلاء العسكري»، زارها خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعقيلته في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، بعدما استقرت نسبياً حالتها الصحية. وشيَّع جثمان شادية عددٌ من المسؤولين الرسميين والشخصيات العامة والفنانين، منهم وزير الثقافة المصري حلمي النمنم، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي. وتقدم الجنازة الفنانون سمير صبري وياسمين الخيام ويسرا ودلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي وبشرى وماجدة زكي والإعلامي عمرو الليثي وآخرون.
عشقت شادية الغناء والتمثيل منذ طفولتها، ولعبت الصدفة دوراً في اكتشاف موهبتها الفنية، وعزز وصولها إلى الساحة الفنية والدها أحمد شاكر، الذي وقع بين يديه إعلان عن مسابقة لاكتشاف المواهب الجديدة لشركة اتحاد الفنانين، فاصطحبها إلى المسابقة التي كان يرأس لجنة التحكيم فيها المخرج أحمد بدرخان الذي لفتته موهبتها. بعدذاك، تبناها فنياً المخرج والمنتج حلمي رفلة، وقدمها في سن السادسة عشرة عام 1947 للمرة الأولى في فيلم «أزهار وأشواك» أمام النجم يحيى شاهين.
ولدت فاطمة أحمد كمال الدين شاكر في 8 شباط (فبراير) 1931 في حي الحلمية الجديدة في وسط القاهرة، في أسرة مكونة من أربعة أفراد. كان والدها مهندساً زراعياً، ووالدتها ربة المنزل تركية. شقيقتها الكبرى عفاف أرادت دخول الفن، فرفض والدها. لكن شادية أفلحت بذكائها في إقناعه بموهبتها والسماح لها بما منعه عن شقيقتها.
حصلت على دور أساسي في فيلم «العقل في إجازة» أمام الفنان محمد فوزي عام 1947، فكان العمل بمثابة لقاء تعارف بينها وبين الجمهور. حصلت على «خَتم» النجومية من خلال دورها في فيلم «المرأة المجهولة» أمام الفنان كمال الشناوي وإخراج محمود ذو الفقار عام 1959.
لم تتقن شادية الأداء في الأدوار الدرامية فقط، وكان لقاؤها مع الفنان صلاح ذو الفقار تأكيداً لقدرتها على أداء الأدوار الكوميدية أيضاً، إذ مثلت معه أفلاماً عدة: «مراتي مدير عام» عام 1966، «كرامة زوجتي» عام 1967، «عفريت مراتي» عام 1968، وسبق هذه المجموعة من الأفلام الكوميدية أحد روائع الثنائي الراحل فيلم «أغلى من حياتي» عام 1965 الشهير بفيلم «أحمد ومنى».
تزوجت شادية في بداية مسيرتها الفنية عند سن العشرين من الفنان الراحل عماد حمدي الذي يكبرها بعشرين عاماً عام 1954، وانفصلا بعد ثلاث سنوات، تزوجت بعدذاك من المهندس عزيز فتحي عام 1957، وانفصلا بعد ثلاث سنوات أيضاً، وامتنعت شادية عن الزواج 5 سنوات، إلى أن التقت الفنان صلاح ذو الفقار عام 1965 وتزوجا عن قصة حب تحدث عنها البعيد قبل القريب من الساحة الفنية، واستمر الزواج 7 سنوات أثمرت 4 أفلام ولم تثمر أطفالاً.
أعلنت إحدى المجلات المصرية عن استقبالها رسائل عبر بريد القراء للفنانة شادية، وورد سؤال لأحد معجبيها: ما هي أكبر أمنية لك لا يعرفها الناس؟ وردت شادية: «إن الأمنية التي لا يعرفها عني الناس هي أنني أتمنى أن يكون عندي دستة (12) من الأطفال عندما أبلغ سن الخمسين». وعلى رغم زيجاتها المتعددة، فإنها لم تنجب، وآثرت أن تتقمص دور الأم في الواقع لابن زوجها السابق الراحل عماد حمدي من زوجته الأولى.
عزز اكتشاف طاقتها الإبداعية أداؤها دور البطولة في روايات الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، الذي قال عنها بعد مشاهدتها أثناء تصوير فيلم «زقاق المدق»: «شادية جعلتني أشاهد حميدة (الشخصية التي جسدتها في الرواية) على الشاشة وكنت أشعر بكل خلجة من خلجاتها تمشي أمامي، على رغم تخوفي الشديد من عدم قدرتها على تجسيد الدور منذ ترشيحها له». وقدمت شادية أدواراً من أعمال الروائي العالمي في فيلم «الهاربة» و «اللص والكلاب» و «ميرامار».
وقفت شادية للمرة الأولى على خشبة المسرح أمام الفنان عبدالمنعم مدبولي في مسرحية «ريا وسكينة» عام 1980، وشاركهما البطولة سهير البابلي وأحمد بدير، واستمر العرض المسرحي ثلاث سنوات جاب خلالها دولاً عربية.
عام 1984 اختتمت الفنانة الراحلة مسيرتها الفنية بفيلم «لا تسألني من أنا» وقدمت بعض الأغاني الدينية على المسرح عام 1986، أبرزها «الليلية المحمدية». بعدذاك أعلنت اعتزالها التمثيل والغناء وارتدت الحجاب وابتعدت من الأضواء، تاركة رصيداً في مسيرتها الفنية التي تجاوزت 40 عاماً يضم 112 فيلماً سينمائياً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، فضلاً عن مئات الأغنيات الدينية والوطنية والعاطفية.
وقد نعت نقابة المهن الموسيقية شادية وقال الفنان هاني شاكر: «نتقدم ببالغ الحزن إلى الشعب المصري والعربي بخالص العزاء في وفاة الفنانة الكبيرة شادية، صوت مصر الذي ملأ الدنيا واحتضن كل الذكريات وواكب كل المواقف الإنسانية والوطنية».
ونعى اتحاد المنتجين العرب الفنانة الراحلة في بيان جاء فيه: «يتقدم الاتحاد بخالص العزاء للشعب العربي في وفاة النجمة الكبيرة التي كانت بحق صوتاً للضمير العربي الوطني في كل ما قدمته من صنوف الفن المختلفة غناء وتمثيلاً».
ونعت دار الأوبرا المصرية شادية قائلة: «إن مصر والأمة العربية فقدتا قيمة فنية كبيرة، طالما أثرت الحياة الفنية بإبداعاتها في مختلف مجالات الفنون من سينما ومسرح ومسلسلات إذاعية وطرب أصيل. كانت شادية أحد أعلام وعلامات الغناء التي أطربت آذاننا على مر العصور. هي رحلت عن عالمنا ولكنها ستبقى خالدة بمجمل أعمالها في وجدان الجماهير».
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
مونيكا لوينسكي تعترض على اسم فيلم وثائقي ...الكاتب:
-
قفز من أعلى شرفة وهبط على لوحة ...الكاتب:
-
تركيا تسعى للانضمام لنادي مصنّعي طائرات الشبح.. ...الكاتب:
-
روسيا تتسلح بإنترنتها الخاصة عام 2018 ...الكاتب:
-
5 أطعمة يجب ألا تغسلها قبل طهيها ...الكاتب:
-
شادية «صوت مصر» ...فنانة شاملة ودّعها العالم ...الكاتب:
-
هل تَصاعُد الحَديث عن تَوطينِ الفِلسطينيين في ...الكاتب:
-
يستحيل إلزام حزب الله بالنأي بلبنان عن ...الكاتب:
-
المرشد وهتلر ...الكاتب:
-
المعارضة اختارت إنجاح «الرياض 2» لا «حوار ...الكاتب:
-
تشاد سد أفريقي في وجه الإرهاب! ...الكاتب:
-
عون: يعود «حزب الله» إلى لبنان حين ...الكاتب:
-
لا توافق على «التعديل» و«التبكير»... والحريري: مُصمِّم ...الكاتب:
-
وفاة قائد الكروات في حرب البوسنة بعد ...الكاتب:
-
... لمَن يُقرع جرس الحلّ في لبنان؟ ...الكاتب:
-
عون وبري يبشران بحل الأزمة الأسبوع المقبل: ...الكاتب:
-
واشنطن: نظام كوريا الشمالية سيدمر بالكامل إذا ...الكاتب:
-
السيسي يُلزم رئيس الأركان تطهير سيناء بـ ...الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- شادية «صوت مصر» ...فنانة شاملة ودّعها العالم العربي
- وصول جثمان الراحلة شادية ملفوفاً بالعلم المصري إلى مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة
- مغنية "عندي ظروف" تحضر أولى جلسات محاكمتها بالنقاب!.. وهذا قرار القاضي
- رحلت شادية.. الفنانة المصرية فارقت الحياة بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً
- في ذكرى وفاة توفيق الدقن...حكايات وأسرار "الشرير خفيف الظل"
- هند صبري: الجمهور التونسي معتاد على المشاهد الجريئة
- لأول مرة في التاريخ...عراقية تشعل مسابقة ملكة جمال الكون ببكيني ساخن
- "إلى العالمية وما بعدها!" صحف بريطانية وأميركية وفرنسية وروسية تدافع عن مغنية "عندي ظروف"
- دوللي شاهين أكثر جرأة بهذا الفستان
- ريما ديب.. هذا ما قالته عن عضوها الجنسي!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)