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المصنفة ايضاً في: منوعات, مشاهير العرب

ديانا حداد تحتفل باليوم الوطني للإمارات مع 11 ألف شخص

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: innfrad
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 94
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ضمن حفلات مدينة العين في اليوم الوطني الـ45 للإمارات، إحتفلت الفنانة ديانا حداد مع 11 ألف من الجمهور الحاضر في ستاد هزاع بن زايد، وقدمت على مدار ساعة ونصف من الغناء المتواصل مجموعة كبيرة من أغنياتها المتنوعة من الألوان الغنائية العربية التي تشتهر بها، الى جانب مجموعة من الأغنيات الوطنية للإمارات، وسط تفاعل كبير لم يتوقف حتى نهاية الحفل الذي شاركها في نفس السهرة به الفنان فؤاد عبدالواحد.

 

وأعربت ديانا حداد عن سعادتها بمشاركة جمهور مدينة العين والإمارات الحفل السنوي بمناسبة اليوم الوطني في الإمارات الغالية حسب ما وصفتها خلال لقاءاتها الإعلامية المختلفة في كواليس المسرح، مؤكدة حبها وفخرها بهذا الوطن الذي يحمل كل معاني الرقي والتقدم تحت مظلة حكامها وشيوخها الكرام، وشعبها الوفي المحب، مقدمة تهانيها بهذه المناسبة الغالية للإتحاد الذي يحمل العام 45 من النجاح والتقدم.

 

وارتدت ديانا حداد ثوب أبيض مع العلم الاماراتي، من تصميم مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري، وقامت خلال الحفل بدعوة الجمهور لإطلاق محبة خاصة للإمارات أثناء تصويرها على المسرح فيديو في حسابها بالـ"سناب شات" الخاص بها، حيث قالوا جميعا وبصوت واحد "الإمارات بنحبها".

 

وتستعد ديانا حداد لإطلاق أغنية سينجل جديدة من اللون اللبناني، بعد الإنتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليها، والتي تحمل أسلوباً غنائياً مميزاً وسيتم إطلاقها والإعلان عنها قريباً.

المصدر: innfrad

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