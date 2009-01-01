أول فنانة تظهر على التلفزيون السعودي منذ 40 عاما

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دخلت المطربة اليمنية بلقيس فتحي التاريخ، بكونها أول فنانة تظهر على شاشة التلفزيون السعودي منذ 47 عاما.

اختيرت بلقيس تحديدا للظهور على شاشة التلفزيون السعودي، باعتبارها تمثل الإمارات العربية المتحدة، احتفالا بيومها الوطني.

كما كشفت بلقيس أثناء حلولها في برنامج "صباح السعودية"، عن اسم جنينها الأول، الذي اختارت له اسم "تركي" في حال أن كان ذكرا.

وأوضحت بلقيس، أنها اختارت ذلك الاسم تحديدا، لأنه عزيز عليها، ويعني الشاب الوسيم وحسن الخلق.

أما إذا كان جنس جنين بلقيس أنثى، فأكدت أنها لم تختر اسما لها بعد، إلا أن بعد تحديد جنس مولودها، بعد قرابة الأسبوعين.

واحتفلت بلقيس فتحي بزفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، 29 ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وبلغت تكاليف حفل زفاف بلقيس فتحي 10 ملايين درهم، وأقيم في إمارة دبي الخليجية.

وكانت بلقيس قد أحيت الأسبوع الماضي، أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية، والتي كانت مخصصة للنساء فقط.