نادية لطفي تصدم الجمهور بظهورها بعد غياب على كرسي متحرك... وملامح مختلفة

صدمت الفنانة المصرية المعتزلة ناديا لطفي جمهورها بظهورها أخيراً بعد غياب، على كرسي متحرك، خلال تكريمها من قبل أكاديمية الفنون بمنحها الدكتوراه الفخرية.

ونشرت النجمة المصرية الهام شاهين صورة لطفي معبرةً عن سعادتها بها، بحضور عدد من الفنانين، على رأسهم أشرف زكي وسامح الصريطي ودلال عبد العزيز وسميحة أيوب.

وتفاجأ جمهور لطفي ومحبوها، بتدهور حالتها الصحية، وبخاصة أنها لم تعد قادرة على الحركة والانتقال من مكان لآخر دون كرسي متحرك.

يُذكر ان الممثلة القديرة تعرضت لصدمة بعد علمها بوفاة صديقتها الفنانة الراحلة شادية.