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شيرين عبد الوهاب موقوفة عن الغناء حتى هذا التاريخ
قرر مجلس نقابة الموسيقيين المصريين، وقف المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن الغناء، وعدم منحها أي تصاريح للحفلات لمدة شهرين بداخل مصر.
وأشارت النقابة في قرارها، أن وقف سيرين سينتهي في يوم 14 يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب ما ذكرته العديد من الصحف المحلية المصرية.
وكانت نقابة الموسيقيين المصريين، أوقفت شيرين عبد الوهاب عن الغناء، منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني، إثر الفيديو الذي انتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تخبر فيه معجبة في حفل قديم أحيته في إمارة الشارقة الخليجية، بشرب مياه مستوردة، بعدما طلبت منها أن تؤدي أغنيتها الشهيرة "ماشربتش من نيلها".
وقال نقيب الموسيقيين هاني شاكر وقتها، إنه يجب طي هذه الصفحة تماما، والتفرغ لدعم هذا الوطن ثقافيا وفنيا، في هذه المرحلة التاريخية الفارقة، لتحقيق طموحات هذا الشعب العظيم.
واعتبر عدد كبير من المصريين أن ما قالته شيرين عبد الوهاب في حفل الشارقة، إساءة لهم ولنيل بلدهم، وطالب البعض منهم بسحب الجنسية المصرية منها.
ومن جانبها اعتذرت شيرين عبد الوهاب عما بدر منها في الحفل، عبر بيان شاركته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وامتثلت بعدها لاستدعاء الشؤون القانونة لنقابة الموسيقيين، من أجل التحقيق معها، وسؤالها حول ملابسات واقعة سخريتها غير المبررة من نهر النيل.
ويذكر أن شيرين عبد الوهاب، ستحيي حفل رأس السنة خارج مصر، في إمارة دبي الخليجية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيشاركها كلا من المطربة اللبنانية إليسا، والمطرب العراقي ماجد المهندس.
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