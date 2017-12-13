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ليلى اسكندر تفجر مفاجأة: إعتنقت الإسلام!
آخر تحديث: منذ 51 من الدقائق
المصدر: صحيفة الجمهورية اللبنانيةالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
إنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة ليلى اسكندر خلال إحيائها حفل زفاف.
وكشفت خلال لقاء أُجري معها بعد الحفل أنها مسلمة، وعندما سئلت عن ذلك مجدداً أكدت أنها اعتنقت الإسلام من دون أن تعلن ذلك.
كما شددت على أنها تحترم التقاليد السعودية من حيث المظهر واللباس والعادات.
ويشار إلى أن النجمة اللبنانية لطالما أثارت الجدل حول هذا الموضوع بعد زواجها من الممثل السعودي يعقوب الفرحان.
المصدر: صحيفة الجمهورية اللبنانية
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