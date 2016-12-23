إميلي راتاجكوسكي في صورة عارية كاشفة عن محاسن جسدها للملأ

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عرضت عارضة الازياء اميلي راتاجكوسكي جسدها عاريا على حصان أبيض لحساب مجلة "هاربرز بازار" التي تصدر في الولايات المتحدة، وذلك في مقابلة مع الكاتبة نعومي وولف Naomi Wolf.

فقد ظهرت اميلي راتاجكوسكي، (28 عاما) الفاتنة والجريئة عارية فاتحة ساقيها على حصان أبيض حتى ليخيل للناظر ان حصانا» برونزيا أسمر يمتطي حصانا أبيض على غلاف الاصدار الاخير من المجلة.

وقد تساءلت الكاتبة الشهيرة ناعومي وولف صاحبة المؤلفات العديدة منها.

وردا على سؤال حول بدايتها في عرض الازياء اجابت في البدء وقعت عقدا للتمثيل غير ان الوكيل اقنعني بعرض الازياء وقمت بتوقيع العقد حيث كنت في الرابعة عشرة من العمر.

وهل هذا يعني انك كنت طفلة بجسد امرأة قالت انها وصلت الى سن البلوغ قبل الجميع حيث كنت اكثر اثارة جنسية من زميلاتي. وكنت محط انظار واعجاب أساتذتي واصدقائي وصديقاتي، وذات مرة قامت معلمتي بنزع حمالة صدري بشكل مفاجئ على مرأى من زملائي وزميلاتي في الصف.

وعن صورة السلفي مع كيم كارداشيان وهما عاريتا الصدر قالت ان السلفي شيء مثير للاهتمام ولفت الانظار.. كيم يسمح لها بأن تفعل ما تريد. ولذا اطلقت سلسلة من التغريدات وهي ارسلت لي الزهور، وشكرتني في بادرة رائعة جدا من جانبها وانتهى بنا الامر نركض وراء بعضنا وخطرت لنا فكرة اخذ صورة سلفي معا وأصابعنا الوسطى (Up).

وردا على سؤال حول ما اذا يحق للمرأة أخذ الملكية على حياتها الجنسية وجسدها قالت انه يجب ان يكون للأنثى حق الملكية على مفاتنها الجنسية وجسدها تماما مثل الذكر وتساءلت لماذا عندما يخلع Justin Bieber ملابسه الفوقية يحق له ذلك فيما اذا فعلت امرأة ذلك فتتناولها الالسن بألف سؤال وتضع حولها اكثر من علامة استفهام.

وقالت ايميلي في المقابلة الصريحة والشفافة مع محاورتها الكاتبة نعومي ان جسد المرأة ومفاتنها من ملكيتها الخاصة وان ممارسة الجنس امر طبيعي.

ونحن ربما يهمنا ما جاء في المقابلة غير ان ما يهمنا اكثر تلك الصورة العارية على ذاك الحصان الابيض مما يجعلنا نحسده على احتكاك جسده بجسد ايميلي الساخن في مشهد ووضعية، ربما، يتمناهما كل رجل..وهنا لا يسعنا ان نقول الا هنيئا لهذا الحصان!