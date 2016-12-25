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إميلي راتاجكوسكي تتموضع عارية في كوكتيل صور للمصور الفوتوغرافي جوناثان لادر
هنا تتموضع عارضة الازياء إيميلي راتاجكوسكي عارية في كوكتيل من الصور الساخنة امام عدسة المصور الفوتوغراقي جوناثان لادر Leder.
وإيميلي راتاجكوسكي هي عارضة ازياء وممثلة عُرفت اكثر ما عُرفت في لعب دور تاشا (صديقة Gibby) في مسرحية "كوكتيل" نيكلوديون الهزلية وإذا كان لديك أطفال فهم بالتأكيد يعرفونها.
إيميلي رائعة، وتملك جسدا مذهلا ولا تملك ديزني شيئا سابقا أو حاليا قادرا على المنافسة!
وتحتاج امبراطورية ديزني T و A الإباحية للأطفال إلى تجنيد بعض الحسناوات ذوات المؤخرات الجديدة على مستوى إيميلي.
وقد جرى التقاط هذه الصور الرائعة والساخنة لايميلي عندما كانت في سن الـ 19 من العمر.. فشكرا لـ نيكلوديون وللمصور جوناثان لادر على هذه الصور التي تحرّك الحجر.. استمتعوا!!
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- إميلي راتاجكوسكي تتموضع عارية في كوكتيل صور للمصور الفوتوغرافي جوناثان لادر
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