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وفاة المغني البريطاني جورج مايكل
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نقلا عن مدير أعمال المغني البريطاني جورج مايكل، اليوم الأحد، أن مغني البوب الشهير توفي عن 53 عاما.
وأضافت أن مايكل "وافته المنية في منزله بسلام" وأن الشرطة استبعدت وجود ظروف غامضة تحيط بالوفاة.
وكان العضو السابق في فرقة "وام!" الغنائية، واسمه الحقيقي جيورجيوس كيرياكوس بانايوتو، قد نجا من التهاب رئوي في أواخر العام 2011.
وقد عانى جورج مايكل في السابق من مشاكل عدة متعلقة بالمخدرات.
وأمضى ملك البوب البريطاني وصاحب أغنية "كيرلس ويسبر" الشهيرة أربعة أسابيع في السجن في العام 2010، بعدما اقتحم بسيارته الرباعية الدفع متجرا في شمال لندن، تحت تأثير المخدرات.
وقبل ثلاث سنوات، عثر عليه فاقدا للوعي داخل سيارته المرسيدس وأقر بتعاطيه المخدرات، إلا أنه تجنب السجن عن طريق أداء 100 ساعة من الخدمة الاجتماعية. ومنع من القيادة لعامين.
وتجدر الإشارة إلى أن نجم البوب البريطاني باع أكثر من 100 مليون أسطوانة حول العالم، منها 20 مليونا لأول أولبوماته المنفردة بعنوان "فايث" (إيمان) الذي صدر في العام 1987، واحتل مرات عدة المراتب الأولى لأفضل المبيعات.
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