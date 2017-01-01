إطلالات كيلي بروك الفاضحة في 2016

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سلّط موقع "ميرور" البريطاني الضوء على إطلالات الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية كيلي بروك، والتي ظهرت في أغلبها عارية.

وأكد الموقع أن "بروك" نشرت مجموعة من الصور الجريئة على مدار عام 2016، وقامت بنشر هذه الصور مرة أخرى في آخر أيام السنة، لتستعيد ذكرياتها.

وأهدت الممثلة البريطانية معجبيها وجمهورها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورها العارية، مرحبة معهم بقدوم عام 2017.

وكانت آخر الإطلالات العارية للنجمة البالغة من العمر 37 عاماً، أثناء عطلتها بالمكسيك، عندما رصدتها عدسات كاميرات الباباراتزي، وهي عارية الصدر على الشاطئ هناك.

المصدر: sputniknews