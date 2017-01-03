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كيلي بروك تتموضع عارية امام عدسة المصور الا من عقد من اللؤلؤ!
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تصدرت الممثلة وعارضة الازياء كيلي بروك قائمة النساء الـ 100 الأكثر جاذبية في العالم لمجلة FHM ووقعت عقدا مع لينكس Lynx لعرض الازياء بـمليون ليرة استرلينية.
وليس غريبا أن ندرك لماذا ارتفاع الطلب على كيلي بروك مع تصاعد الدخان في موريشيوس Mauritius في عام 2010؛ واللقطات الاكثر جاذبية لعدسة المصور في كل الاوقات، ومجموعة الصور «المفضلة على الاطلاق» التي التُقطت لها هذا الاسبوع.
فقد تموضعت كيلي (36 عاما)، عارية تماما امام عدسة المصور إلا من سلسلة من اللؤلؤ تحت أشعة الشمس على الشاطئ.
وكانت كيلي في أفضل مظهر لها طيلة حياتها، حيث حققت التوازن بين منحنيات جسدها ومنبسطاته التي بلغت درجة الكمال في الجمال مما جعلها تتربع على عرش قائمة عرارضات الأزياء في بريطانيا.
وفي سلسلة لقطات ظهرت كيلي عارية تماما تتلوى وتتمايل على الرمال وتدير خدّيها لأشعة الشمس وهي تحدق مستفزة عدسة الكاميرا.
ولم توفر عارضة الازياء الحسناء كيلي وضعية الا واتخذتها لتظهر جاذبيتها ومحاسن جسدها ومناطقه الاكثر اثارة في صور لا تستطيع ان تشيح بنظرك عنك.
فعلى مدى 10 دقائق التقطت عدسة مصور المشاهير الان سترات، تشكيلة من الصور «الاستفزازية» لحسناء بريطانيا والعالم وهي عارية الا من عقد من اللؤلؤ.
وقال آلان: «كنت أصور لروزنامة كيلي في كيب تاون حيث تقطعت بنا السبل عندما توقفت الرحلات الجوية في أوروبا بسبب البركان الايسلندي.
واضاف يقول: ومع عدم وجود اي أمل في رحلة جنوب أفريقيا لمدة أسبوعين حجزنا عطلة شهر العسل لمدة أسبوع في موريشيوس Mauritius وهو الملاذ الوحيد لتمكيننا من العودة.
وتابع يقول ومع ان الماكياج والمصمِّم كانا لا يزالان في جنوب أفريقيا، قالت كيلي انها تريد اظهار جمال جسدها العاري في صور هي الاكثر اثارة وجاذبية من أي وقت مضى وعمدت الى سحبي من الفراش الساعة الـ 6 صباحا.
وقال ومع عدم وجود ملابس أعطيتها عقدا من اللؤلؤ والتقطتُ لها أجمل الصور واكثرها اثارة خلال 10 دقائق فيما كانت اشعة الشمس تهمّ بالنزول الى الارض. ثم قضينا بقية الأسبوع في استكشاف الجزيرة عن طريق المراكب الشراعية. لقد كان شهر عسل رائعا.. شكرا لك أيسلندا.
بحلول عام 2015، كانت كيلي قد تربعت على قائمة FHM لـ 17 عاما على التوالي لتستغل مهنتها كعارضة أزياء وتتجه الى التمثيل في الولايات المتحدة.
الآن مرة أخرى، تستقر كيلي مع خطيبها الجديد جيريمي باريزي ولكن ومن المقرر ان تعود الى شاشاتنا في وقت لاحق من هذا العام.
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