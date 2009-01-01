إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مشاهير وفضائح | مشاهير العالم | وهي في سن الخمسين.. النجمة الأميركية جانيت جاكسون تضع مولودها الأول
المصنفة ايضاً في: مشاهير العالم, منوعات

وهي في سن الخمسين.. النجمة الأميركية جانيت جاكسون تضع مولودها الأول

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 125
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
وهي في سن الخمسين.. النجمة الأميركية جانيت جاكسون تضع مولودها الأول

قال مدير دعاية نجمة البوب الأميركية جانيت جاكسون إنها وضعت مولودها الأولل، أمس الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني 2017، وهي في سن الخمسين.

 

وقال ممثل المغنية في بيان لمجلة بيبول: "جانيت جاكسون وزوجها وسام المانع يرحبان بسعادة غامرة بقدوم مولودهما الجديد، عيسى المانع، إلى العالم".

 

وأضاف البيان: "وضعت جانيت مولودها دون مشكلات صحية، وهي تخلد إلى الراحة".

 

وتزوجت جاكسون برجل الأعمال القطري وسام المانع في عام 2012، وأجّلت المغنية في أبريل/نيسان الماضي جولتها العالمية؛ كي يتسنى للزوجين التركيز على بدء حياة عائلية.

 

ولم تقدم جاكسون -أصغر أفراد عائلة جاكسون الغنائية- أي تفاصيل عن حملها أو مكان الولادة.

 

وتزوجت جاكسون مرتين: زواج دام عاماً بالمغني جيمس دي بارج أواسط الثمانينات، والثاني بالراقص رينيه إليزوندو بين عامي 1991 و2000.

المصدر: هافينغتون بوست

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)