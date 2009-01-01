وهي في سن الخمسين.. النجمة الأميركية جانيت جاكسون تضع مولودها الأول

قال مدير دعاية نجمة البوب الأميركية جانيت جاكسون إنها وضعت مولودها الأولل، أمس الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني 2017، وهي في سن الخمسين.

وقال ممثل المغنية في بيان لمجلة بيبول: "جانيت جاكسون وزوجها وسام المانع يرحبان بسعادة غامرة بقدوم مولودهما الجديد، عيسى المانع، إلى العالم".

وأضاف البيان: "وضعت جانيت مولودها دون مشكلات صحية، وهي تخلد إلى الراحة".

وتزوجت جاكسون برجل الأعمال القطري وسام المانع في عام 2012، وأجّلت المغنية في أبريل/نيسان الماضي جولتها العالمية؛ كي يتسنى للزوجين التركيز على بدء حياة عائلية.

ولم تقدم جاكسون -أصغر أفراد عائلة جاكسون الغنائية- أي تفاصيل عن حملها أو مكان الولادة.

وتزوجت جاكسون مرتين: زواج دام عاماً بالمغني جيمس دي بارج أواسط الثمانينات، والثاني بالراقص رينيه إليزوندو بين عامي 1991 و2000.

المصدر: هافينغتون بوست