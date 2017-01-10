كيف تفاخرت "فيكتوريا بونيا" بجسمها الرشيق

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بالنسبة للعديد من المشاهير، عطلة رأس السنة الآن قد بدأت، حيث قررت الممثلة الروسية الذهاب بعيدا عن صقيع موسكو والتوجه إلى دبي، وقامت بنشر أول صور لرحلتها على حسابها في إنستغرام.

أظهرت الصور ليس فقط جسمها الرشيق، وإنما قدرتها في الألعاب البهلوانية. وقد علق الكثير من معجبيها على صورها، قائلون "ما أروعه من توازن! أحسنت، إنه من الصعب فعل ذلك!".

المصدر: sputniknews